Sanremo: il Sindaco Alessandro Mager ha incontrato oggi al Royal Lino Banfi "Un grande piacere conoscerlo" (Foto)

Questo pomeriggio, al Royal Hotel, il sindaco Alessandro Mager ha incontrato Lino Banfi, uno dei maggiori attori comici d’Italia, giunto a Sanremo in occasione del Festival. Presenti anche l’assessore al turismo Alessandro Sindoni e alla cultura Enza Dedali, l’assessore regionale Marco Scajola e Marco Sarlo, manager del Royal Hotel.

“E’ stato un vero piacere conoscere Lino Banfi – dichiara il sindaco Mager - il cui rapporto con Sanremo e con il Ponente ligure è molto forte. Si può dire che ci sia anche un po' di Sanremo ripercorrendo la sua lunga e brillante carriera cinematografica, città verso la quale, nel corso degli anni, ha sempre dimostrato affetto, confermato anche in quest'occasione. Per questo motivo abbiamo deciso di cogliere l’occasione della sua presenza per comunicargli l’intenzione dell’amministrazione comunale di rendergli adeguatamente omaggio con una cerimonia ad hoc, non appena i suoi impegni professionali gli consentiranno di tornare nella nostra città.”