Sanremo 2025, Tony Effe oltre le polemiche: “Mi sto divertendo. Fedez? L'ho incontrato solo sul green carpet“

Tony Effe è forse l’unico artista che ha scatenato una certa polemica per questo Festival di Sanremo 2025. Non in ultimo il pasticciaccio brutto della collana, fatta togliere dalla Rai per questioni di pubblicità occulta appena prima della sua esibizione.



Abbiamo quindi chiesto al cantante se si sta davvero godendo questa esperienza che è sì una gara, ma anche un momento importante nella carriera di qualunque artista.



“Mi sto divertendo molto. Ovviamente è stressante, però lo trovo molto divertente. Ho incontrato molti artisti. La cosa che mi sta piacendo è che ogni artista ha qualcosa da darmi, prendo da ognuno e porto a casa”.

Prima di essere chiamato al Festival, però Tony Effe è stato al centro di un’altra polemica, quella legata al dissing con il collega Fedez, anche lui in gara al 75° Festival.

“Fedez? L’incontrato solo al green carpet e basta -ha chiarito in conferenza stampa -. Non è successo nient’altro altrimenti lo sapreste”.

Sul palco al di là di tutto è sempre sembrato quantomeno teso, “Volevo venire qui anche se il mio team non era molto d’accordo, ma ad oggi non so se tornerei”.