Premio Sound di CNA Imperia: un tributo all’arte, alla musica e all’innovazione digitale durante la cena di gala del 'Piatto del Festival'

Nel cuore di una settimana ricca di musica e spettacolo, la serata di domenica 9 febbraio 2025 ha visto la prestigiosa Cena di Gala “Note di Gusto” del Piatto del Festival, durante la quale è stato assegnato il primo Premio Sound, un’eccezionale creazione artistica firmata Igor Grigoletto, membro di CNA Imperia Artistico. L’opera, realizzata da Grigoletto Glass Technology, è stata consegnata ai creatori di FantaSanremo, il gioco social che ha trasformato il Festival in un’esperienza interattiva e virale, unendo musica, social e innovazione digitale.

Un’Opera d’Arte che Parla di Musica e Mare Il Progetto Sound nasce come un omaggio alla musica e al mare, simboli indelebili del nostro territorio. La struttura richiama la copertina dei vecchi dischi LP, con un’onda sonora che attraversa il vetro, un elemento che rappresenta il movimento musicale e la fluidità del mare. L’uso dell’oro è un augurio di prosperità e successo, donando al premio un valore simbolico ed evocativo.

FantaSanremo: Dal Bar alla Rivoluzione Digitale Un premio così speciale non poteva che essere consegnato ai creatori di FantaSanremo, il fenomeno social che ha trasformato il Festival in un’esperienza ludica e interattiva. Tutto è nato durante una scherzosa cena tra amici al bar “Corva da Papalina” di Porto Sant’Elpidio. E ora, quando si parla di Festival di Sanremo, il pensiero corre subito alle squadre del FantaSanremo e alle strategie per accumulare bonus e malus, fino alla sfida più attesa dell’anno: sbloccare la funzione nascosta per creare una sesta squadra senza limiti di baudi!

Con oltre 4,5 milioni di squadre in crescita costante e più di 250mila leghe iscritte, il FantaSanremo è diventato un fenomeno di massa che trasforma tutti in fantallenatori pronti a schierare la propria squadra e sfidare amici, colleghi e familiari. Il brivido di azzeccare le scelte giuste e il timore di finire nel mirino come “quella o quello che ha perso a FantaSanremo” rendono l’esperienza ancora più avvincente!

CNA Imperia: Sostenere Creatività e Innovazione La premiazione ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni e di CNA Imperia, che hanno ribadito l’importanza di sostenere progetti che fondono arte, cultura e tecnologia. Il Segretario Luciano Vazzano ha sottolineato:

“CNA Imperia è sempre alla ricerca di occasioni per dare visibilità alle imprese e alle eccellenze del nostro territorio. Il Premio Sound rappresenta perfettamente l’incontro tra tradizione e innovazione, tra artigianato artistico e nuove forme di comunicazione digitale. Premiare FantaSanremo significa riconoscere l’incredibile capacità di trasformare il Festival in un’esperienza ancora più coinvolgente, capace di unire persone di tutte le età attraverso la musica e il gioco.”

Oggi, sabato 15 febbraio, il Festival di Sanremo giunge alla sua serata finale, con il pubblico e gli appassionati pronti a scoprire il vincitore e a celebrare un’edizione che ha saputo, ancora una volta, unire tradizione e modernità. La Cena del Piatto del Festival, tenutasi la scorsa domenica, non è stata solo un viaggio nei sapori della tradizione locale, ma anche un momento per riflettere su come l’arte e la cultura possano abbracciare la modernità, creando nuove forme di espressione e interazione. Il Premio Sound è il simbolo di questa fusione perfetta, un riconoscimento che celebra chi sa innovare e chi ha il coraggio di sperimentare nuove strade.

Con il suo impegno costante nella valorizzazione del territorio, CNA Imperia continua a investire in creatività, artigianato artistico e innovazione, contribuendo alla crescita economica e culturale di Sanremo e della Liguria. E ora… che la sfida abbia inizio! Chi sarà il prossimo campione di FantaSanremo?