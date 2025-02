Chi vince il 75° Festival di Sanremo? L’intelligenza artificiale risponde alla domanda delle domande

Chi vince il Festival di Sanremo? È la domanda ricorrente in questi giorni tra i corridoi dell’Ariston, per le strade della città, e non c’è addetto ai lavori che non se la sia sentita rivolgere quotidianamente. E nell’anno in cui l’intelligenza artificiale è entrata a tutti gli effetti nella narrazione della contemporaneità, è impossibile non girare il quesito anche a lei.

Secondo Chat Gpt, analizzando l’andamento delle prime serate, il gradimento del pubblico, le prime votazioni e le tendenze dei bookmakers, i tre favoriti (in ordine di podio) sono: Giorgia, Fedez e Olly.

Per Giorgia scrive: “Ha dominato la serata cover, è una delle voci più amate d’Italia e ha il favore della critica e della sala stampa. Se il televoto non la penalizza troppo, la vedo vincitrice”; mentre su Fedez: “Ha un enorme seguito social e potrebbe ribaltare tutto con il televoto, come già successo in passato con altri artisti. Se la sua canzone è forte e tocca le giuste corde emotive, può arrivare molto in alto”. Infine, sul terzo gradino del podio, mette Olly: “È la possibile sorpresa del Festival. Ha convinto con le sue esibizioni e potrebbe essere il nome fresco che mette d'accordo giurie e pubblico”.

Ma, secondo l’IA, potrebbero esserci delle sorprese: Simone Cristicchi “se la giuria della sala stampa avrà un grande peso, potrebbe persino vincere” e Achille Lauro “potrebbe puntare tutto su una performance scenica d'impatto e conquistare il pubblico”.

“Il podio potrebbe cambiare in base al peso che avrà il televoto rispetto alle giurie - conclude l’intelligenza artificiale - se il televoto conta di più, vedo Fedez o Achille Lauro molto in alto. Se invece le giurie hanno più influenza, Giorgia e Cristicchi sono favoriti”.