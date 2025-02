"Bamboleo" dei Gipsy Kings, trentotto anni di storia: un premio speciale a Casa Sanremo per celebrarli

Ci sono canzoni che non conoscono il tempo e che, anno dopo anno, continuano a emozionare e far ballare milioni di persone. Una di queste è Bamboleo dei Gipsy Kings, un brano che nel 2025 compie trentotto anni e che rimane un pilastro della musica mondiale. Il suo ritmo travolgente e la fusione perfetta tra rumba flamenca e influenze pop l’hanno resa un’icona, capace di attraversare confini e generazioni.

Per celebrare questo straordinario traguardo, Casa Sanremo – che festeggia a sua volta il diciottesimo anniversario – ospiterà un evento speciale proprio oggi, sabato 15 febbraio. Il Presidente Vincenzo Russolillo consegnerà un premio alla carriera a Pablo Reyes, ex membro della band, nel corso della Cerimonia di Premiazione del Concorso Letterario Casa Sanremo Writers, condotta dalla giornalista Grazia Serra. Un riconoscimento che va oltre il successo del singolo, omaggiando un’intera carriera dedicata alla musica e alla diffusione della cultura gitana nel mondo.

Ma come è nato Bamboleo? Pablo Reyes, intervistato in occasione dell’evento, ha raccontato i retroscena della creazione di questo brano leggendario.

"Quando l’abbiamo registrato, sapevamo che sarebbe stato un successo. Il nostro ricordo più grande? Vedere il pubblico, 10.000, 15.000, 20.000 persone alzarsi in piedi non appena partiva la musica. È stata un’emozione indescrivibile."

Il brano è nato da un processo creativo collettivo, in cui ogni membro del gruppo ha contribuito con un’idea, una melodia o una sfumatura ritmica.

"Eravamo sette persone, tutti fratelli. Ognuno aggiungeva qualcosa, un dettaglio, un’idea, e insieme decidevamo cosa mantenere. Così è nata questa hit."

Ma qual è il segreto della sua longevità? Reyes risponde senza esitazione:

"Non lo so, c’è qualcosa di magico in questa canzone. Noi cantiamo con il cuore, con passione. Per noi la musica è amore, un modo per unire le persone. E forse è per questo che, dopo quasi 40 anni, la gente continua a ballare e cantarla con lo stesso entusiasmo."

I Gipsy Kings sono stati molto più di una semplice band: hanno rivoluzionato il modo in cui il mondo percepisce la musica gitana, portandola nelle classifiche internazionali e rendendola accessibile a un pubblico globale.

"I gitani cantano la rumba, gli spagnoli il flamenco. Noi abbiamo mescolato tutto questo e abbiamo creato qualcosa di nuovo. La nostra musica è un ponte tra culture diverse."

Il successo di Bamboleo ha aperto la strada a un genere musicale fino ad allora confinato a un pubblico di nicchia, portandolo nei più grandi festival e nelle arene di tutto il mondo. La canzone è diventata una delle più riconoscibili del repertorio latino e flamenco, ed è stata reinterpretata e remixata innumerevoli volte, mantenendo sempre intatta la sua energia originale.

Ma Bamboleo è più di una semplice hit: è un inno alla libertà, alla passione e alla vita vissuta con intensità. Il termine stesso, bamboleo, evoca movimento ed energia, incarnando lo spirito festoso che caratterizza la cultura gitana.

Ricevere un premio in Italia, durante il Festival di Sanremo, è per Pablo Reyes un motivo di grande orgoglio.

"Siamo felicissimi di essere qui. Abbiamo sempre amato l’Italia e questo riconoscimento non è solo per noi, ma per tutte le persone che, dopo tanti anni, continuano a ballare sulle note di Bamboleo con la stessa vitalità del primo giorno."

Vincenzo Russolillo, Presidente di Casa Sanremo, ha sottolineato l’importanza di rendere omaggio a un brano che ha segnato la storia della musica:

"Per il diciottesimo compleanno di Casa Sanremo, abbiamo pensato a una colonna sonora davvero travolgente. Bamboleo è una hit planetaria che quest’anno festeggia un compleanno speciale. Siamo onorati di rendere omaggio a questa canzone, a Pablo Reyes e alla formazione storica dei Gipsy Kings."

Oggi, Bamboleo continua a essere una delle canzoni più amate al mondo. Il suo successo è testimoniato dal numero impressionante di versioni e adattamenti: è stata reinterpretata da artisti internazionali, usata in colonne sonore di film e serie TV, ed è tuttora un punto fermo nelle playlist di musica latina e flamenca.

Il brano ha attraversato generazioni senza perdere il suo fascino. Dalle piste da ballo ai concerti, passando per ogni tipo di festa, Bamboleo è sinonimo di allegria di energia pura. Un fenomeno che, a distanza di quasi quattro decenni, non accenna a tramontare.

E Casa Sanremo, con il suo tributo speciale, non fa che confermare quanto questa melodia sia ormai entrata nel DNA della musica internazionale.