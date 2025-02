Sanremo2025, presidente Bucci presenta premio vincitore serata delle cover: 'Festival eccellenza della Liguria'

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha presentato, nella sala stampa del teatro Ariston di Sanremo, il premio che questa sera consegnerà al vincitore della serata del Festival dedicata alle cover.



Si tratta di un vetro artistico dipinto a mano, che rappresenta un vinile 33 giri: nella parte superiore è raffigurato il profilo della Liguria immerso nel mare, mentre in quella inferiore alcune onde si trasformano in pentagrammi. Si tratta di spartiti musicali che riportano le prime note di tre canzoni che hanno avuto grande successo e sono rimaste nella memoria collettiva: 'Terra promessa' di Eros Ramazzotti del 1984, 'Il mare calmo della sera' di Andrea Bocelli del 1994 e 'Soldi di Mahmood' del 2019.

Il premio è stato realizzato da un artista riconosciuto dal marchio di eccellenza della Regione “Artigiani in Liguria” grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio, CNA e Confartigianato.



Accanto al presidente Bucci, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il direttore artistico e conduttore del Festival Carlo Conti e i co-conduttori della penultima serata, Geppi Cucciari e Mahmood.



“Regione Liguria è orgogliosa di essere qui a Sanremo, in questa settimana così importante- commenta il presidente Bucci – per una manifestazione molto popolare che rappresenta una forma di turismo culturale intelligente. Sono felice per i dati molto positivi di audience che sono stati dati e che testimoniano un percorso di crescita. Per questo oggi è fondamentale essere qui, a celebrare quello che è, al pari delle trofie al pesto comparse sul palco la prima serata, un vero e proprio prodotto di eccellenza ligure. Il legame tra questa terra e il Festival è indissolubile, non solo perché si tiene qui da 75 anni e fa ormai parte della tradizione, ma perché celebra la musica italiana e la Liguria, in questo ambito, è protagonista assoluta: la scuola genovese ha dato tantissimo alla storia della canzone, e continua a farlo, a innovarsi e a parlare alle generazioni. La Liguria ha sempre dato tantissimo alla musica a partire da De André, da Luigi Tenco e dai fratelli Reverberi e vogliamo continuare ad essere una regione che partecipa con i suoi artisti. Questa sera sul palco consegneremo una creazione artistica in vetro colorato tipico delle vetrate delle chiese con l’immagine di un Lp. Un premio fatto da artigiani della nostra Liguria riuniti in Associazione ‘Artigiani di Liguria’. Imprese importanti che meritano di essere visitate perché sono un orgoglio del nostro territorio, come lo è questo festival che aggiunge ulteriore valore alla nostra regione e per questo continueremo a valorizzarlo, celebrando la musica, la nostra regione e l’Italia”.