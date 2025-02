Sanremo. ultimo giorno per effettuare lo screening della laringe

Ultimo giorno per poter effettuare lo screening della laringe, nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Asl1, a cura della S.C. ORL, dal titolo “Cantiamo con la Laringe 2025”, che durante la settimana festivaliera ha dedicato delle giornate alla divulgazione di informazioni scientifiche sull'organo della laringe, sulla voce e di prevenzione delle patologie laringee più comuni.

Quest'oggi dalle 15:00 alle 18:00 presso la sala situata all’ingresso del Casinò di Sanremo, sarà a disposizione della strumentazione dedicata per lo studio endoscopico ambulatoriale della laringe (esame fibrolaringoscopico), con possibilità di eseguire esami endoscopici al pubblico, a scopo di screening gratuito per la patologia laringea, in casi selezionati.

Saranno presenti il Direttore del Dipartimento Area Chirurgica e Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria di Asl1 Dott. Marco Giudice ed il personale Medico della S.C. di Otorinolaringoiatria dell'Asl1 per l’esecuzione degli esami endoscopici e per la divulgazione scientifica sull’argomento. Ci sarà la possibilità di visionare video dedicati agli argomenti sotto-elencati e poster esplicativi a completare le informazioni scientifiche.

Gli argomenti trattati saranno, con le diverse e dovute modalità, i seguenti:

La laringe, organo della voce (cenni di anatomia e fisiologia).

La voce, come studiarla e come valutarla.

La voce nel “performer” vocale.

La disfonia.

Fitoterapia ed integratori.

Le patologie funzionali laringee.

Le patologie organiche laringee.

A tu per tu con lo Specialista ORL

(possibilità di screening gratuito endoscopico).

“Questa iniziativa – sottolinea il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – si coniuga perfettamente con la settimana del festival di Sanremo: nel momento in cui si celebra la canzone italiana, Asl1 mette al centro la voce e le sue patologie con un'importante attività di divulgazione scientifica e screening. Ringraziamo il Comune di Sanremo che ha patrocinato l’evento, il Dott. Antonio Cavallero, Presidente della Commissione Sanità del Comune di Sanremo, il Casinò di Sanremo, la Vocal Coach Monia Russo, la ditta Pentax e la ditta Scharper".