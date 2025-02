Sanremo: spettacolare esibizione dell'unità cinofila dei Carabinieri davanti all'Ariston (Foto e video )

I Carabinieri dell'unità cinofila di Firenze hanno offerto a Sanremo un'esibizione di alcuni esemplari della loro squadra, di fronte al teatro Ariston, alla vigilia dell'attesissima finale del Festival della canzone italiana.

Tre pastori tedeschi guidati dai loro conduttori si sono esibiti in vari esercizi di fronte a centinaia di persone, in un susseguirsi di prove che ha visto prima una sfilata dei cani insieme ai propri conduttori, con tanto di ordini e organizzazione. Si è passati poi a una corsa a ostacoli, con salti attraverso e sopra ostacoli infuocati fino a una breve dimostrazione delle azioni che i segugi eseguono nel momento in cui devono bloccare un malvivente. Il famoso esercizio del "morso", che grazie all'addestramento rigoroso permette di avere un perfetto controllo sulle azioni dei cani, che non eccedono mai nel loro agire.

Ad assistere all'esibizione anche il capitano Massimiliano Corbo, comandante della Compagnia Carabinieri di Sanremo.