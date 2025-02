Il fenomeno Olly travolge Sanremo: “Quello che sto ricevendo sul palco e non solo, vale più di qualsiasi cosa"

“Sto ricevendo tanto, non solo sul palco. Questo per me vale più di qualsiasi cosa”.

Il fenomeno Olly sta travolgendo Sanremo e la canzone ‘Balorda Nostalgia’ è il brano più ascoltato tra quelli in gara al Festival.

Un successo di pubblico che fa del ventitreenne un artista trasversale, capace di parlare a generazioni diverse mostrando una sincerità che diventa punto di forza.,

E con sincerità Olly ha voluto sottolineare che, al di là dei numeri da capogiro ( 61° posto nella classifica globale di Spotify, 4,5 milioni di stream, e oltre 22 milioni di visualizzazioni per la sua prima esibizione sul palco dell’Ariston), la vera soddisfazione di questo periodo Sanremo se è il calore della gente: “I numeri per me non sono importanti, quello che ho ricevuto ieri sul palco e fuori dal palco vale più di qualsiasi cosa”.

In Balorda Nostalgia, Federico Olivieri, vero nome di Olly, racconta un sentimento universale aggiungendo una sfumatura in chiave moderna: “La nostalgia è qualcosa che proviamo tutti, ma non è un sentimento dominante nella mia vita. Ho la fortuna di ricevere tanto amore, dai fan, dalla mia famiglia e dai miei amici. Questa educazione all’affetto è ciò che mi ha permesso di arrivare qui”.

E a chi chiede perché proprio Balorda, Olly risponde: “Quando ho scritto la canzone, non usavo balorda ma un’altra più volgare. Poi Jvli mi ha suggerito di cambiarla con balorda, una parola che usa mia nonna che, quando non ha voglia di fare qualcosa, dice di avere la testa un po’ balorda. Questo la rende più simpatica ai miei occhi”.

Non solo musica, ma anche orgoglio delle proprie radici. La sua cover di Pescatore ha avuto un significato speciale, proprio perché legata alla sua città natale: “Per noi genovesi quella canzone non è solo un simbolo, ma un messaggio di solidarietà e seconde opportunità. La eseguirò con Goran Bregovic e vorrò solo divertirmi”.

Dopo il trionfo sanremese e dopo il successo delle date live completamente sold out, Olly è pronto a tornare dal vivo. Il suo tour nei club riprenderà il 4 maggio 2025 da Venaria Reale, mentre il debutto nei palazzetti è fissato per il 4 ottobre 2025 a Genova, la sua città. Un percorso che lo vedrà impegnato con 26 date sold-out nei club e 13 nuovi appuntamenti nei palazzetti tra il 2025 e il 2026.

Ma Federico non vuole correre: “Mi auguro che il mio percorso continui in maniera lineare, senza fretta. La mia carriera la immagino un passo alla volta, con pause quando ne avrò bisogno. Scrivere canzoni per me significa avere qualcosa da raccontare, e voglio che restino nel tempo”.