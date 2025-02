Festival di Sanremo, collaborazione tra l’Istituto Colombo e Radio Dimensione Suono

Alcuni studenti dell’Istituto Colombo di Sanremo, appartenenti alla classe 4A ITAI, in questa speciale settimana del Festival della Canzone Italiana stanno svolgendo una interessante attività in collaborazione con Radio Dimensione Suono (RDS), presente in piazza Muccioli nel centro cittadino. La nota radio nazionale ha la sua centrale operativa in alcuni locali dell’Istituto.

Tommaso Moretti, Camilla Griseri, Tommaso Siciliano e Jennifer Amelio hanno il delicato compito di redigere, in stretto contatto con il responsabile del team di RDS magazine, signor Marco Caputo, alcuni comunicati, illustrando avvenimenti di tendenza (dal gossip alle interviste agli artisti) di questa speciale settimana in cui Sanremo è al centro dell’attenzione nazionale. I comunicati vengono poi pubblicati sui vari media legati alla Radio.

Questa attività rientra nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (cosiddetti PCTO) che l’Istituto Colombo ha programmato e organizzato nel corso di questo anno scolastico per tutti gli studenti delle classi del triennio.