Bordighera, iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale: spunta il 'parcheggio rosa' (Foto)

Sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale a Bordighera. Sono stati ridefiniti i posti auto in diverse zone della città e, inoltre, sono spuntati anche i nuovi 'parcheggi rosa'.

"Sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in diverse zone cittadine, per garantire una maggior sicurezza stradale" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "In piazza Garibaldi è stato delimitato il nuovo 'parcheggio rosa', a cui si aggiungerà quello in piazzale Zaccari".

"Alcuni interventi inizialmente programmati per questa settimana, come quelli in via Girolamo Rossi, sono stati rinviati alla prossima" - sottolinea il primo cittadino.