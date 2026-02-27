Addio alla carta d’identità cartacea, il Sindaco di Soldano: "Prenotare con adeguato anticipo per il rilascio della CIE"

Soldano invita i cittadini di prenotare con adeguato anticipo un appuntamento per il rilascio della CIE considerando che dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non potrà essere più utilizzata.

"Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità rilasciate su modello cartaceo non saranno più valide né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né ai fini dell'espatrio, sarà necessario richiedere la carta d'identità elettronica (CIE)" - ricorda il sindaco Antonio Fimmanò - "Si invitano i cittadini ancora in possesso della carta d'identità cartacea a prenotare, al fine di evitare disagi, con adeguato anticipo un appuntamento per il rilascio della CIE telefonando allo 0184289037 e accedendo agli sportelli comunali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13".

"Per la richiesta della carta d'identità elettronica occorre una fotografia formato tessera recente secondo normativa ICAO e la carta d'identità cartacea oppure il documento originale della denuncia in caso di smarrimento o furto" - sottolinea il primo cittadino - "Per il rilascio della carta d'identità a minore valida per l'espatrio, il minore dovrà essere accompagnato da entrambi i genitori oppure da un genitore munito di modulo di assenso all'espatrio firmato dal genitore non presente o da autorizzazione del giudice tutelare".