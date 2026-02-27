Antonio Parolini a Francoforte per il 'Board Meeting' di Eurhonet: strategie europee e cooperazione per il futuro dell’abitare

Si è svolto ieri a Francoforte il Board Meeting (Consiglio di Amministrazione) di Eurhonet, il network internazionale che riunisce organizzazioni e aziende impegnate nello sviluppo e nella gestione dei servizi abitativi in diversi Paesi europei, con sede a Bruxelles. L’incontro, ospitato dall’azienda locale membro della rete, ha rappresentato un significativo momento di confronto e coordinamento a livello europeo, favorendo la condivisione di esperienze, visioni e strategie comuni tra i partner.

Ai lavori è intervenuto Antonio Parolini, Presidente della rete europea, insieme ai rappresentanti delle realtà aderenti provenienti da numerose nazioni. Il dialogo ha rafforzato la cooperazione internazionale, valorizzando approcci innovativi e percorsi di collaborazione sempre più concreti. “Il Board Meeting di Eurhonet rappresenta un’importante occasione di dialogo tra realtà europee che operano in contesti diversi ma affrontano sfide comuni. Il confronto internazionale permette di ampliare lo sguardo, condividere soluzioni innovative e costruire percorsi di collaborazione sempre più concreti, rafforzando una visione europea capace di generare valore per i territori”, ha dichiarato Antonio Parolini.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati alle prospettive di sviluppo del settore abitativo in Europa, con attenzione alle politiche comunitarie, all’innovazione organizzativa e alle nuove sfide urbane che interessano le città europee. La partecipazione al Board Meeting conferma l’importanza della dimensione europea come spazio di collaborazione, scambio di competenze e costruzione di progettualità condivise, valorizzando il ruolo attivo dei membri della rete nel contesto internazionale.