Sanremo Pride 2026, ufficializzata la data: l’11 aprile la prima parata d’Italia torna nella città del Festival

Mentre Sanremo è al centro dell’attenzione per il Festival di Sanremo, MIA Arcigay Imperia e Agedo Genova annunciano gaudium magnum la data del Sanremo Pride 2026, che si terrà sabato 11 aprile. Un annuncio che sfrutta i giorni di massima visibilità mediatica per ribadire un messaggio chiaro: la visibilità non è un evento isolato, ma il frutto di un lavoro quotidiano sul territorio, fatto di ascolto, iniziative e supporto alle persone LGBTQIA+ e alle loro famiglie. «La visibilità è un percorso continuo, non una parentesi» sottolineano le realtà promotrici.

Anche nel 2026 il Sanremo Pride conferma il suo primato di primo Pride d’Italia, un riconoscimento che affonda le radici nella storica protesta del 5 aprile 1972, considerata la prima manifestazione pubblica nel Paese per i diritti delle persone allora definite “deviate”. Un legame che unisce memoria e presente, rafforzando il valore simbolico e politico della manifestazione.

A guidare la parata sarà ancora Priscilla, la “Zia del Sanremo Pride”, figura iconica e amatissima dal pubblico, ormai presenza identitaria dell’evento. Contestualmente è stata presentata anche la nuova brand identity del Pride: un logo rinnovato che evolve l’immagine della manifestazione mantenendo un legame esplicito con il territorio e con la memoria del ’72.

Il Sanremo Pride 2026 sarà preceduto da una settimana di appuntamenti a partire dal 4 aprile: talk, momenti di confronto, iniziative culturali e performance aperte a cittadinə e visitatorə, fino al momento centrale della parata dell’11 aprile, che tornerà a colorare e attraversare la città.