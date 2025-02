Sanremo alla Pigna parodie festivaliere nel nuovo “Mellophonium”

In piena settimana festivaliera la città della musica può esprimere anche un tocco di cultura musicale, e lo fa – da molti anni ormai – attraverso una pubblicazione collezionata e apprezzata, la rivista “The Mellophonium” fondata da Freddy Colt e Valerio Venturi nel lontano 1999. Edito dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, è in distribuzione il fascicolo numero 52 dedicato al 75° Festival della Canzone. La prospettiva è però del tutto inusuale: sotto il titolo “Par-odiando Sanremo” si presentano ricerche storiche su parodie musicali di canzoni festivaliere del passato, ma anche parodie della kermesse in quanto tale. La copertina è dedicata al Quartetto Cetra, una delle pietre miliari della musica leggera del Novecento che a Sanremo mise piede una sola volta, nel 1954 per poi dedicarsi, appunto, ad incidere in versione burlesca le canzoni sanremesi degli anni successivi. Nel numero si parla anche di Elio e le Storie Tese, del Festival di Sanscemo, dei Sanremezzi, di Natalino Otto e dei cori da stadio ispirati a canzoni del Festival. Autorevoli sono le firme di questo numero: il jazzista Lino Patruno, il critico musicale Dario Salvatori, il compianto poeta sanremasco Franco D’Imporzano, e ancora Claudio Gambaro, Alberto Guasco, Davide Baglietto, Alessandro Bellati, Roberto Berlini, Freddy Colt, Romano Lupi, Marco Scolesi, Robert Blinov. Oltre ad articoli, recensioni e rubriche nel numero viene ricordato l’artista Paolo Benvegnù, immaturamente scomparso, con un toccante ricordo del collega cantautore Olden.

La rivista in distribuzione gratuita sarà presentata sabato 15 febbraio, alle ore 16, alla Mediateca della Pigna in Piazza del Capitolo 12. Interverranno Dario Salvatori, il direttore Romano Lupi, l’editore Freddy Colt e altri collaboratori. Ed è anche l’unica occasione per ricevere gratuitamente l’interessante numero fresco di stampa. Nell’occasione viene aperta la campagna abbonamenti al “Mellophonium” per l’anno 2025 per chi non vuol perdersi le successive uscite.

L’ingresso in Mediateca è libero e gratuito.