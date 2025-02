Sanremo 2025, Miriam Leone: “Per me un sogno che si avvera. Siamo le Co Co Co di Carlo”

“Ho detto si senza pensarci, per me è un sogno che si avvera”.

Emozionantissima, pronta a salire sul palco del Teatro Ariston, Miriam Leone sta ricevendo l’abbraccio di Sanremo e questa sera, assieme a Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, sarà tra le protagoniste della terza serata del Festival.

“Stasera saremo le Co Co Co, le co conduttorici di Carlo”, scherza Leone iniziando un simpatico siparietto con Follesa e scatenando l’ilarità di Lamborghini.

Il suo arrivo sul palco della kermesse canora è una delle tappe di una carriera iniziata nel 2008 con la vittoria di Miss Italia. Un’ascesa in cui Carlo Conti è stato un po’ un ‘amuleto’.

“Questa è la mia prima volta, e mezzo, qui. Ero già stata a Sanremo nel 2009", ha raccontato con ironia, ricordando il suo passato legato alla kermesse. Questa volta, però, non ha esitato: "Ho detto sì senza pensarci, anche se dieci anni fa ti avevo detto di no".

Un ritorno, il suo, che assume un valore speciale. Nel 2015 era stata una delle prime donne che Carlo Conti avrebbe voluto al suo fianco, ma un impegno cinematografico l’aveva costretta a declinare l’invito. Ora il cerchio si chiude, con un ruolo che affronta con entusiasmo e leggerezza: "Sfoggerò pochi abiti, sarà uno dei divertimenti di questa sera. Viva la musica italiana!".

Miriam Leone non è solo un’attrice di talento, ma anche una donna che si interroga sulla propria crescita personale e professionale. La sua recente interpretazione di Oriana Fallaci l’ha portata a una profonda riflessione: "I ruoli non definiscono le donne, le donne non sono o una cosa o l’altra. Nel ruolo della Fallaci esploriamo la tenacia della grande giornalista, il suo coraggio e la sua fragilità".

Un’esperienza che ha assunto per lei un significato ancora più intimo e profondo: "La mia vita si è casualmente incrociata con la vita di Oriana. Mentre raccontavamo l’aborto di Oriana io sono rimasta incinta. È stata un’esperienza molto forte".

Da Miss Italia al cinema, fino alla maternità, la Leone ha vissuto un’evoluzione naturale che oggi la porta a Sanremo con consapevolezza e gratitudine. “Con Carlo ci siamo ritrovati ai David, quando sono stata candidata. È un po’ il mio amuleto. Mi rassicurò molto quando fui eliminata a Miss Italia e con il ripescaggio. Dovevo venire per presentare il film, mi ha chiamato per dirmi di presentare il Festival e ci sono cascata”.

Nonostante le trasformazioni del mondo dello spettacolo, Miriam Leone continua a difendere il concorso che l’ha resa celebre: "Con i social le cose sono cambiate, Miss Italia sconta questo. Ma non potrei mai dire che deve morire, sono grata al concorso".

E oggi, rientrando all’Ariston, ha provato una sensazione di meraviglia: "Passando davanti all’Ariston per arrivare qui, la scritta mi ha fatto un profondo effetto. Il Festival mi si è sempre avvicinato in questi anni e adesso è arrivato il momento. Io l’ansia ce l’ho, perché queste cose che mi succedono nella vita mi sembrano sempre incredibili. Sono grata di queste opportunità che mi dà la vita. Sono qui a celebrarla con gioia".