Katia Follesa a Sanremo 2025: “Mi merito questo palco, sono qui per divertirmi”

La seconda serata di questo settantacinquesimo Festival di Sanremo vedrà come protagoniste accanto a Carlo Conti Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

L’attrice e comica ha già dato un assaggio di quello che questa sera porterà sul palco del teatro Ariston, scherzando con le colleghe e sfonderanno l’intelligente ironia che da sempre la contraddistingue. Spontanea e sorridente, Follesa ha raccontato ridendo: “È scontato dire che sono lusingata di questa chiamata del signore. Il signor Carlo. Conto di divertirmi moltissimo stasera, mi merito questo palco dopo tanti anni di lavoro e sono felicissima di poterne far parte insieme alle mie colleghe”.

Un'occasione che segna un traguardo importante per l’attrice, che con il sorriso rivendica il suo percorso artistico: “Arrivo a Sanremo a quasi cinquant’anni, con una consapevolezza matura della mia età e della mia carriera. Faccio teatro, cinema, televisione. Spererei di tornare a fare queste cose. Mal che vada torno sulle passerelle”, scherza.

A differenza di molti suoi colleghi, Katia Follesa non sente la pressione del debutto sul palco più prestigioso della musica italiana: “Non ho l’ansia. Non sono una che ha ansia. Se ce l’ho è perché c’è qualcosa che non va e non me lo posso permettere. Due perché sono cardiopatica e prendo un betabloccante”.

Un approccio rilassato e sicuro, che si accompagna a una preparazione meticolosa: “Mi sono preparata bene, ho fatto colore e ceretta, cose che fanno le donne”, scherza ancora dissacrando in una battuta gli spesso troppo pesanti rituali. Ma non mancherà un pizzico di mistero: “Stasera ho una missione che non posso dire. Speriamo di averla stasera”.

Il suo Sanremo sarà all’insegna dell’improvvisazione, la sua vera forza: “Non posso spoilerare molto, ma sono figlia dell’improvvisazione, che è la cosa che mi viene meglio. Improvviserò e chiacchiererò con Carlo, giocando sull’autoironia”.