Elettra Lamborghini co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025: “Non ero così emozionata dall’esame di maturità”

La terza serata della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo vedrà protagonista Elettra Lamborghini in veste di co-conduttrice insieme a Miriam Leone e Katia Follesa.

“Non ero così emozionata dall’esame della maturità - dichiara l’artista -. Sono contenta ed entusiasta di stare qui. La mia prima volta a Sanremo è stata cinque anni fa, ho un ricordo indelebile ed è emozione unica tornare sul palco. Prevedo tanto divertimento, sarà in compagnia di queste donne che ammiro tantissimo e sono convita che ci divertiremo”.

Lamborghini ricorda anche la sua esperienza come concorrente in gara: “Ho un ricordo indelebile di un’emozione fortissima, non capisco perché quel palco faccia così paura quando rappresenta un’emozione unica. Mi piacerebbe tornare in gara, devo però trovare il pezzo giusto perché è la cosa più importante. Come qualsiasi cantante, ognuno porta sul palco un pezzo di se stesso. Le canzoni sono come i nostri bimbi, i nostri pensieri. Se dovessi presentare un nuovo pezzo dovrebbe rappresentarmi a pieno”.

L’artista rivela di non essere stata bene in questi giorni, ma è pronta a salire sul palco dell’Ariston questa sera: “Sono stata un po ‘ tesa in questi giorni e sono anche stata mezza malata, c’è un virus tremendo in giro. Adesso sto meglio e sono pronta, ma ho avuto un po’ di paura, penso sia normale. Sono giorante toste per tutti”. E, come diceva la sua canzone, “Musica e il resto scompare, stasera siamo tutti carichissimi”.

Elettra Lamborghini esprime anche il suo pensiero sugli insulti sessisti sui social: “Online nascono spesso trend. E’ difficile identificare chi è a lanciarli, i cantanti possono fermare gli spettacoli e fare quel che si può, essendoci tanta gente”. Per quanto riguarda le critiche mosse a Tony Effe e al contenuto dei suoi brani, Lamborghini pensa che “interpretarli dipende anche dall’educazione che si riceve: se iniziamo a vietare il linguaggio che si utilizza nella musica allora dovremmo vietare anche i videogiochi in cui si spara o i film horror”.