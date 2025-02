Sanremo 2025: la Fondazione Carlo Mendozzi Vola a Casa Sanremo per raccontare le fiabe ai bambini attraverso l’app ‘Bingotto’

È stato presentato nella città dei fiori nel salotto letterario di Casa Sanremo writers, “Bingotto! Dalla parte dei bambini” è un innovativo progetto educazionale ideato da Sergio Galzigna e promosso dalla Fondazione salernitana Carlo Mendozzi, per la prevenzione dell’obesità infantile.

La web-app interattiva e gratuita, scaricabile direttamente dalla home page del sito www.fondazionecarlomendozzi.org ha l’obiettivo di preservare la capacità immaginativa dei bambini, offrendo loro un ambiente privo di violenza e ricco di modelli educativi positivi. Si tratta di uno strumento di intrattenimento che possa essere allo stesso tempo un valido contributo all’educazione alimentare, di supporto ai genitori. Attraverso il gioco e la narrazione, “Bingotto!” vuole contribuire alla diffusione di abitudini alimentari sane e consapevoli fin dalla prima infanzia.

“Bingotto!”, infatti, propone un’esperienza educativa e ludica pensata per i più piccoli con la possibilità di ascoltare le fiabe narrate, leggerle autonomamente, stamparle per sfogliarle su carta oppure colorarne le illustrazioni sia a mano che direttamente sullo schermo di un PC, iPad o smartphone, grazie a un’interfaccia adattativa; l’esperienza risulta accessibile e coinvolgente per bambini di diverse età.

Inoltre, l’app include una sezione dedicata ai puzzle interattivi, che permettono ai piccoli utenti di ricomporre alcune delle immagini tratte dalle fiabe, stimolando così la loro logica e coordinazione visuo-spaziale. Un glossario educativo, curato dalla logopedista Dott.ssa Francesca Stellato, aiuta i bambini a comprendere parole complesse o di difficile pronuncia, mentre una sezione dedicata ai genitori propone consigli dietetici per la sana alimentazione infantile a cura della Prof.ssa Claudia Mandato, Primario di Pediatria dell’Ospedale/Università di Salerno, che fornirà un supporto costante alle famiglie, con aggiornamenti mensili.

Il progetto nasce dalla collaborazione di un team di esperti provenienti da diversi ambiti tra cui: Antonio De Chiara, Pasquale e Mario Lanzieri, Roberto Giaquinto e Roberta Salerno.

“L’idea di Bingotto! nasce dalla mia esperienza con i bambini, dall’osservazione del loro mondo e delle loro esigenze – dice Sergio Galzigna segretario della Fondazione Carlo Mendozzi - Credo che il sorriso di un bambino sia il traguardo più bello che uno scrittore possa raggiungere. Oggi viviamo in una società in cui la violenza è spesso spettacolarizzata, e i bambini hanno bisogno di stimoli diversi, che nutrano la loro immaginazione in modo sano e costruttivo. Con Bingotto! vogliamo offrire un’esperienza divertente e al tempo stesso utile per contrastare un problema crescente come l’obesità infantile. Spero che questa iniziativa possa diventare un aiuto concreto per molte famiglie e che possa regalare ai più piccoli momenti di serenità e apprendimento».