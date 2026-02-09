Sanremo entra nel vivo: giornata di prove all’Ariston, folla per Raf e Arisa (Foto e video)

Il Festival prende sempre più forma all’interno del Teatro Ariston, dove oggi è in corso una lunga giornata di prove che scandisce, ora dopo ora, l’avvicinamento alle serate ufficiali. Fin dal mattino artisti, orchestra e staff tecnico sono al lavoro per mettere a punto brani, arrangiamenti e dettagli scenici.

La giornata si è aperta con le prove di Mazzariello e Ditonellapiaga, seguite da una prima pausa tecnica. A metà mattinata Ditonellapiaga è tornata sul palco per la prova della cover, mentre poco dopo è stato il turno di Tommaso Paradiso, impegnato sia con il brano in gara sia con la successiva esibizione di repertorio.

Dopo la pausa pranzo, l’Ariston ha riaperto le porte alle 14.45 con una nuova sessione di prove, ancora affidata a Paradiso. Alle 15.25 è iniziata la fase più attesa del pomeriggio: Arisa è salita sul palco per la prova del brano in gara, seguita, alle 16.05, dalla cover.

All'Ariston la giornata di prove è ancora in corso e si avvia verso la pausa prevista nel tardo pomeriggio, prima di riprendere con gli artisti successivi in scaletta. In programma, più tardi, anche le prove di Fulminacci e, in serata, quelle di Raf, uno dei nomi più attesi della giornata.

Un lavoro continuo e meticoloso, fatto di aggiustamenti tecnici, indicazioni sull’orchestra e prove di luci, che racconta il vero cuore del Festival: quello che batte lontano dalle telecamere, ma che rende possibile lo spettacolo delle serate sanremesi.

(Foto di Erika Bonazinga)