Festival di Sanremo 2025: Bresh esce dalla sua 'Tana del granchio' e fa il bagno di folla al Sony Music Store (Foto)

Bresh è uscito dalla sua Tana del granchio per un bagno di fan nel cuore di Sanremo, al Sony music store & more in corso Garibaldi, di fronte al Palafiori. Ha atteso il momento giusto, una quindicina di ore dopo la sua esibizione all'Ariston, per incontrare gli estimatori dopo il primo ascolto “urbi et orbi” della canzone con cui gareggia al Festival. Tanti i giovani, soprattutto ragazze, che non si sono fatti sfuggire il classico firma copie del disco nello store allestito dalla casa discografica, in cui sono proposti anche contenuti social esclusivi e format audio/video originali.

Bresh, all'anagrafe Andrea Emanuele Brasi, nato a Lavagna e cresciuto a Bogliasco, ha elargito sorrisi per tutti sottoponendosi con sincera disponibilità anche agli immancabili selfie. E ha autografato con cura le maglie del Genoa, squadra del cuore che ha adottato una sua canzone (Guasto d'amore), che gli hanno porto diversi tifosi rossoblù approfittando dell'occasione. Insomma, mezz'ora di full immersion con i fan in attesa di tornare nell'arena del Sanremo 2025, tra i 15 protagonisti della seconda serata, dopo il “tutti in campo” dell'apertura.

E in un angolo di piazza Bresca, ribattezzato per l'occasione “piazza Bresh”, nei locali di uno storico negozio dedicato alla pesca e ai sub, c'è il pop-up-store la “Tana del granchio” dedicato al cantautore genovese, con spazio per live di artisti emergenti, aperitivi con dj set e perfino la possibilità di farsi tatuare gratuitamente un granchio.