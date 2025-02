Sanremo, la gelateria Lollipop di piazza Colombo sommersa dai fan di Sarah Toscano (Foto)

Letteralmente sold out. Dopo l'invito di Sarah Toscano ai suoi fan di fare una merenda insieme, la Gelateria Lollipop di Sanremo, diventata in pochi giorni il quartier generale della cantante, è stata presa d'assalto dai fan della giovane cantante, che ieri sera ha presentato il suo brano Amarcord. In coda per poter scambiare due parole o ricevere un autografo o una foto non c'erano solo millenials, ma anche adulti e anziani: segno di come la musica di Toscano arrivi proprio a tutti.

Come detto, la gelateria di piazza Colombo è diventato il quartier generale del gusto... ma anche della creatività grazie a un'idea originale e vincente: proporre gusti di gelato dedicati ai 29 cantanti in gara al Festival di Sanremo. Il risultato? Una vera e propria festa per il palato e per gli appassionati della musica, con un entusiasmo crescente tra i clienti che da lunedì affollano il locale.

Al centro dell'attenzione ovviamente c'è Sarah Toscano, la giovane e talentuosa cantante che ha scelto proprio la gelateria di piazza Colombo come base operativa durante il Festival. Non a caso, il gusto di gelato a lei dedicato è diventato il più richiesto dai fan, che lo ordinano per assaporare simbolicamente la sua energia e simpatia. Ogni gusto prende il nome di un artista in gara, con combinazioni di ingredienti pensati per rappresentare la personalità o lo stile musicale del cantante. Dai sapori intensi per i performer più grintosi alle note dolci e delicate per i più romantici, ogni cono o coppetta diventa un viaggio gustativo ispirato alla musica.