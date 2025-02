Bordighera, non vince concorso interno del Comune: fa ricorso al Tar per ottenere l’annullamento della graduatoria finale

Non vince un concorso rivolto al personale dipendente del Comune e così fa ricorso al Tar della Liguria per ottenere l’annullamento della graduatoria finale. E' successo a Bordighera.

Dopo le questioni relative al bando per la gestione del Palazzetto dello Sport e all’utilizzo delle corsie della piscina una nuova tegola cade sugli uffici di Palazzo Garnier. Questa volta si tratta di un concorso, indetto nel 2024, rivolto al personale dipendente del Comune per progressioni con aumento salariale secondo la determinazione n. 1172/313/SF dell’11 novembre scorso. Uno dei partecipanti alla selezione interna per le progressioni tra le aree riservate al personale dipendente, una volta conosciuta la graduatoria finale, ha deciso di fare ricorso al Tar perché sembra essere convinto di "valere più degli altri". Un'azione che è stata vista come un torto nei confronti dei dirigenti che hanno fatto da commissari e del collega che è stato selezionato.

E’ chiaro che, in questo caso, viene messo in discussione l'operato degli uffici comunali che hanno fatto parte della commissione di concorso, così come è stato fatto per la vicenda del Palazzetto dello Sport. A tal proposito, nelle scorse settimane, la Guardia di Finanza ha eseguito un accesso documentale e ascoltato il Responsabile Unico del Procedimento proprio sul bando di assegnazione della gestione dell’impianto di via Diaz; tutto lascia supporre che l’attenzione sia stata posta su ambiti non legati all’aspetto competitivo della gara, dal momento che vi ha partecipato un unico concorrente, bensì su profili amministrativi legati all’attività degli uffici comunali.

Al momento non è noto il nome del ricorrente ma la Giunta, con la deliberazione n. 20 del 4 febbraio scorso, ha deliberato di opporsi al ricorso in nome e per conto del Comune e ha demandato agli uffici tutti gli adempimenti del caso, compreso il conferimento a legale esterno dell’incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio dell’ente.