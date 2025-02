Novi a Sanremo 2025: il Grande Cioccolato Italiano debutta per la prima volta nelle strade della città dei fiori

Dal 9 al 16 febbraio, degustazioni golose, intrattenimento e un'esperienza immersiva presso il Truck Crema Novi per portare la dolcezza nel cuore della kermesse.

10 febbraio 2025 - Novi, il Grande Cioccolato Italiano, debutta per la prima volta nelle strade di Sanremo, unendo il gusto inconfondibile della sua crema spalmabile all’atmosfera vibrante della kermesse della Canzone Italiana. Crema Novi, con la sua ricetta dal suo 45% di nocciole, tutte esclusivamente italiane, è da sempre sinonimo di qualità e passione, proprio come il Festival di Sanremo, che ogni anno celebra l'eccellenza musicale attraverso la selezione dei migliori artisti e melodie.



Ed è proprio sulla base di questi ingredienti fondamentali in comune, che da domenica 9 febbraio a domenica 16 febbraio, nel cuore pulsante della città, tra il Casinò e il Teatro Ariston, prenderanno il via, per la prima volta da parte di Novi, esclusive attivazioni on-site pensate per far vivere al pubblico il gusto autentico e la tradizione di Crema Novi in un contesto unico. Nella settimana del Festival, nel cuore di Via Matteotti verrà infatti allestito un Truck vintage dove tutti i visitatori del centro di Sanremo potranno degustare Crema Novi in un'atmosfera che richiama la tradizione e i ricordi più dolci del passato, oltre a richiamare la campagna televisiva “Provala, NO?” incentrata proprio sulla crema spalmabile. A servire i sample, ci sarà anche Nocciolino, la simpatica e vivace mascotte del brand, che accoglierà i visitatori e distribuirà gli assaggi con la sua contagiosa energia.

Il Truck Crema Novi sarà inoltre affiancato da una suggestiva glass box, dove il pubblico potrà vivere un'esperienza unica. Attorno all’installazione, sarà infatti possibile partecipare a numerosi momenti di engagement. Ci saranno giochi interattivi come il coinvolgente "Ruotala, NO?" che, nei giorni delle attività, indicativamente dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 18 alle 19.00, permetterà ai partecipanti di vincere gadget esclusivi (vasetto, cucchiaino, portachiavi, buono sconto). Questa sarà inoltre l’occasione per scattare, durante tutte le giornate, la propria foto ricordo nell’esclusivo Photobooth, con immediato download dell’immagine.



Ma le sorprese non finiscono qui! Il Truck Crema Novi sarà infatti coinvolto anche durante l’iconica anteprima della gara canora: il Primafestival.

"Sanremo rappresenta uno dei contenuti musicali, culturali e di costume più importanti del nostro Paese e negli ultimi anni ha saputo connettersi anche con una fascia di età più giovane, incuriosita dagli artisti in gara ed ingaggiata dalla quantità di contenuti digitali che generano interesse e discussione attorno alla competizione” dichiara Guido Repetto, Presidente del Gruppo Elah Dufour Novi. “



“Il Festival rappresenta un palcoscenico straordinario, capace di unire emozioni, tradizione e innovazione in un'unica grande celebrazione della musica e del gusto: per Novi, essere presenti in questo contesto significa associarsi a contenuti di qualità, che rispecchiano i valori della nostra storicità e dei nostri prodotti, aumentando la vicinanza a più target e fasce di età. In più abbiamo scelto di investire anche sul territorio, in una progettualità che Rai Pubblicità ha sviluppato ogni anno in maniera più ampia e capillare. Il nostro Gruppo investe molto nelle comunicazioni e anche nelle attivazioni integrate con i vari enti organizzatori, che siano televisivi, musicali o sportivi: questo crediamo contribuisca ad elevare l'esperienza per il visitatore e lo spettatore, che è anche consumatore, e favorire un ricordo ancora più dolce ed empatico del marchio Novi. Un marchio che è di casa in oltre 10 milioni di famiglie italiane”.



Il Truck Crema Novi sarà la location perfetta anche per le immancabili attività digitali, per portare l’esperienza sui social e permettere ai visitatori di condividere il loro momento di dolcezza attraverso l’hashtag #cremanovi. Il presidio di Novi sul territorio diventerà anche lo scenario per il filone “I 10 momenti più dolci del Festival”, realizzato in collaborazione con Rai Pubblicità, che ogni giorno sul profilo Instagram @sanremorai racconterà le storie più dolci che hanno accompagnato il Festival. Il format sarà realizzato da Novi con Fabio Farati (@faffapix), creator da oltre 15 milioni di follower sui social network (Instagram, TikTok, YouTube), che farà parte del team di creator scelto da Novi per raccontare l’esperienza di Sanremo alla propria base di follower. Christian Cardamone, Camilla Bonardi, Matteo Robert e Andrea Perticaroli saranno gli altri creator che giornalmente si avvicenderanno in un simpatico intrattenimento dei visitatori e con uno storytelling originale live. Inoltre, l’esperienza sarà amplificata da una forte presenza visiva in città, con ledwall posizionati strategicamente nei punti più frequentati di Sanremo e lo spot “Provala, NO?” a rinforzare la presenza del brand in città.

Infine, per garantire un’amplificazione massima, Crema Novi sarà protagonista in pianificazione televisiva con spot (30’’ e 15’’) trasmessi da martedì 11 febbraio all’interno delle piattaforme TV e radio del gruppo Rai e su RaiPlay, YouTube e VEVO. Per accompagnare il pubblico anche fuori dall’esperienza on-site, Crema Novi lancerà anche la sua playlist ufficiale su Spotify: Una playlist Dolcissima, perfetta per vivere l’atmosfera del Festival con il giusto mix di dolcezza e ritmo.

E ora… che lo spettacolo abbia inizio: dirige il gusto, Crema Novi!