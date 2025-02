Vallecrosia, sabato l'incotro Come trovare aiuto nelle fiabe, per sé e per i propri bambini”

Con il patrocinio del Comune di Vallecrosia - Città della Famiglia - e organizzata dall’Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona, è in programma nella Sala Polivalente di Vallecrosia in via Melvin Jones 7 (in pieno centro cittadino) Sabato 15 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a ingresso libero aperto a tutti, l’incontro per adulti con Draupadi Piccini, per una conferenza e un lavoro sociale artistico dal titolo “Come trovare aiuto nelle fiabe, per sé e per i propri bambini”.

Spunto dell’incontro saranno le tematiche trattate dall’autrice nel suo libro “Le streghe non muoiono mai” – Incontrare la propria fiaba - pubblicato da Natura Cultura editrice, che permetterà così di focalizzare il focus dell’incontro dedicandolo ai personaggi delle fiabe che parlano di noi, anche le streghe!

Nel testo è stato infatti approfondito prima il tema delle antiche fiabe (cosa le connota, disparate interpretazioni, di cosa parlano, focus antroposofico, perché è importante raccontarle ai bambini, come possono aiutare anche gli adulti), quindi l’attenzione è stata dedicata alla loro relazione con l’arte terapia, il teatro di figura, il lavoro biografico individuale, concentrandosi, infine sulle streghe (chi erano, di cosa parlavano, come possono ancora aiutarci).

Draupadi Piccini, laureata in filosofia teoretica con una tesi sulla Filosofia della Libertà di Steiner, è un’arte terapeuta a indirizzo antroposofico, oltre a occuparsi anche di teatro di figura, di formazione delle competenze trasversali e in particolare da anni di fiabe dell’antica tradizione popolare, tenendo conferenze e corsi presso associazioni, fondazioni, scuole e asili.

L’incontro con l’autrice permetterà di scoprire l’inedito percorso di ricerca che, a partire da uno studio articolato e approfondito delle antiche fiabe popolari, mostra come queste possano essere nutrimento per l’anima e uno strumento autoconoscitivo potente: consentendo di vedere con maggiore chiarezza dove ci troviamo in questo momento del nostro cammino di vita, cosa ci ostacola e come possiamo trasformare ciò che non ci corrisponde più.

Attingendo alla propria esperienza professionale sul campo, Draupadi Piccini condivide i passaggi di un originale lavoro di arte e cura di sé, dove la fiaba agisce da interlocutrice fondamentale in un dialogo di ampio respiro tra arteterapia, teatro di figura e lavoro sulla biografia personale. Senza dimenticare di cercare di capire chi sono le streghe e che cosa rappresentano, ma soprattutto in che modo ci aiutano a sviluppare consapevolezza, capacità di trasformazione e comprensione di noi stessi e degli altri.

INFO: Anna 320 2761185 (Whatsapp) è gradita la prenotazione www.associazionesteinerianavallebona.it