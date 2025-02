Uno studio svela l’artista e la canzone con più stream di Sanremo 2025: Tony Effe il re della classifica (foto)

Sanremo non è solo musica: è cultura, tradizione e innovazione che si incontrano sul palco dell’Ariston, trasformando il Festival in un fenomeno capace di coinvolgere ogni generazione. Dai nostalgici che ricordano le esibizioni storiche ai giovani della Gen Z, che lo trasformano in un vortice di meme, giochi online e tendenze virali, Sanremo è sempre più lo specchio del panorama musicale e culturale italiano.

Per l’edizione 2025, la piattaforma Preply ha condotto uno studio per analizzare gli ascolti mensili degli artisti in gara e scoprire quali canzoni dominano le playlist degli italiani (e non solo).

Elodie e Achille Lauro ancora sul podio, ma è Tony Effe il re dello streaming

Ben 18 dei 29 artisti in gara, considerando il ritiro di Emis Killa, vantano oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify, dimostrando la forte popolarità dei protagonisti di questa edizione. Tony Effe, con i suoi 4.347.024 ascoltatori, si posiziona in testa alla classifica. Il rapper romano, noto per i suoi testi provocatori e il suo stile trap inconfondibile, guida un podio completato da Rose Villain (3.914.044), regina del dark pop, e Olly (3.299.992), che sorprende con una fanbase devota ma con meno hit mainstream.

A chiudere la top 5, Elodie, con la sua capacità di reinventarsi a ogni progetto, e Achille Lauro, che porta sul palco la sua consueta dose di spettacolo e audacia.

Nella parte centrale della classifica spiccano Fedez, sempre capace di unire musica e attualità, e Irama, punto di riferimento per il pop contemporaneo. Troviamo anche i Coma_Cose, che con il loro stile unico continuano a catturare l’attenzione di un pubblico giovane e attento alle nuove tendenze. Tra gli artisti più longevi abbiamo poi Brunori Sas e Giorgia che confermano la loro capacità di attraversare le generazioni con autenticità e talento. Tra le sorprese di questa edizione c’è invece Clara, una nuova voce del pop che, con i suoi 1.429.181 ascoltatori mensili, supera artisti affermati come Francesco Gabbani e Noemi.

In fondo alla classifica troviamo una miscela di storici e outsider. Massimo Ranieri e Marcella Bella, due icone intramontabili, sembrano risentire di un pubblico meno incline allo streaming, ma il loro fascino senza tempo continua a conquistare i fan più affezionati. Tra i giovani talenti, Joan Thiele, Lucio Corsi e Sarah Toscano sperano di sfruttare il palco dell’Ariston come trampolino di lancio. Infine agli ultimissimi posti il già vincitore del Festival Simone Cristicchi e l’emergente Serena Brancale.

Italodisco e Mediterranea: i tormentoni con più ascolti

A dominare la classifica delle canzoni più ascoltate troviamo soprattutto tormentoni. La canzone più ascoltata è infatti ITALODISCO dei The Kolors con oltre i 175 milioni di ascolti, portando una ventata di energia pop-dance. A seguire Mediterranea (128 milioni) di Irama che continua a essere una delle preferite dal pubblico. Interessante notare la crescita di Bresh al terzo posto, che con Angelina Jolie raggiunge 111 milioni di ascolti, consolidando il suo successo tra i giovani. In quarta posizione troviamo poi Rkomi, che con Partire da te continua a dimostrare la sua capacità di fondere rap e melodia in uno stile unico. A chiudere la top 5, il rap si impone ancora una volta con Emis Killa (Fuoco e benzina) e Tony Effe (Miu miu), che confermano il loro successo con brani dal grande impatto sul pubblico, nonostante il primo tra i due non partecipi più al Festival.

Colpisce come alcune delle canzoni nella prima parte di questa classifica come Mediterranea, Click Boom!, Viceversa, Fiamme negli occhi, Mai dire mai, sono tutte canzoni lanciate da Sanremo dimostrando l’enorme impatto del Festival anche sulle classifiche di streaming e nel lanciare gli artisti.

La seconda parte della classifica è invece caratterizzata da un mix tra cantanti di tendenza e autori più classici. Con oltre 10 milioni di ascolti troviamo i successi, tra gli altri, di Fedez (Allucinazione collettiva), Massimo Ranieri (Perdere l’amore), Francesca Michielin (Io non abito al mare), Giorgia (Come saprei) e del quartetto capitanato da Guè. Sono infine solo 4 le canzoni a restare sotto i 10 milioni di ascolti, appartenenti ad artisti come Simone Cristicchi, Joan Thiele, Serena Brancale, Lucio Corsi e Olly.

Metodologia

Per realizzare questa analisi, sono stati presi in considerazione gli ascoltatori mensili su Spotify di ciascun artista partecipante a Sanremo 2025. Nel caso del quartetto formato da Guè, Shablo, Tormento e Joshua, è stata calcolata la media tra i loro ascoltatori mensili.

Per costruire la seconda classifica, è stata individuata la canzone più ascoltata di ciascun artista. Per evitare sovrapposizioni tra diversi artisti che avevano collaborato in altre occasioni, sono state escluse le canzoni realizzate in featuring con altri cantanti, selezionando invece la traccia più ascoltata prodotta in solitaria. Tuttavia, per il quartetto Guè, Shablo, Tormento e Joshua, è stata calcolata la media tra le loro canzoni più ascoltate. Sono state inoltre mantenute valide le collaborazioni con produttori musicali, che contribuiscono alla base e al ritmo del brano senza partecipare vocalmente.

Riguardo a Preply

Preply è una piattaforma per l'apprendimento delle lingue online che mette in contatto insegnanti e centinaia di migliaia di studenti in 180 paesi nel mondo. Il suo database contiene più di 40.000 insegnanti che insegnano oltre 50 lingue, supportati da un algoritmo di apprendimento automatico che consiglia i migliori per ciascuno studente. Nata negli Stati Uniti nel 2012 da tre fondatori ucraini, Kirill Bigai, Serge Lukyanov e Dmytro Voloshyn, Preply è cresciuta passando dall’essere un team di 3 persone a una società di oltre 600 dipendenti di 62 nazionalità diverse, con uffici a Barcellona, New York e Kiev.