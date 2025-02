Sanremo, che entusiasmo per l'EniCarpet: piazza Colombo e via Matteotti totalmente sold out per la sfilata dei cantanti (Foto e video)

È stato un momento da ricordare quello di questa sera, con Piazza Colombo e Via Matteotti che si sono trasformate in un mare di fan entusiasti, accorsi per assistere alla spettacolare sfilata dei 29 cantanti in gara al Festival di Sanremo. Ogni angolo della città, già nota per l'atmosfera frizzante durante la kermesse, era gremito: non c'era neanche uno spazio libero per chi voleva godersi lo spettacolo dal vivo.

Tra gli artisti più acclamati della serata spiccano nomi amati dal pubblico giovane e non solo. Tony Effe ha fatto impazzire i fan con il suo carisma, mentre Elodie ha incantato la folla con il suo stile impeccabile e il sorriso che l'ha resa una delle protagoniste indiscusse del Festival. Anche Fedez, accompagnato dall'energia che lo contraddistingue, ha ricevuto continue ovazioni, confermando la sua enorme popolarità.

Olly, tra i più giovani in gara, ha saputo conquistare l'affetto dei presenti con la sua spontaneità ei brani freschi, mentre Irama ha regalato uno dei momenti più emozionanti della sfilata, attirando applausi a scena aperta grazie alla sua voce e al suo look distintivo.

L'evento ha confermato, ancora una volta, quanto Sanremo non sia solo un concorso musicale ma un vero e proprio spettacolo capace di unire persone di tutte le età in un'atmosfera di festa e condivisione. Con un racconto successo di pubblico, ci si aspetta un crescendo di emozioni anche nelle prossime serate, tra musica, moda e sorprese. Sanremo, per il momento, si gode il suo trionfo.

(Foto Erika Bonazinga, video di Elia Folco e Pietro Cattaneo)