Sanremo: cerimonia di commemorazione per il Giorno del Ricordo in Via Martiri delle Foibe (Foto)

Si è svolta ieri domenica 9 febbraio, in Via Martiri delle Foibe a Sanremo, la cerimonia di commemorazione per il Giorno del Ricordo, organizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale di Imperia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (A.N.V.G.D.). L'evento si è tenuto un giorno prima per non sovrapporsi alla cerimonia provinciale organizzata questa mattina dalla Prefettura di Imperia.

Alla commemorazione hanno preso parte numerose autorità civili e militari, oltre a rappresentanti di associazioni d’arma e di volontariato. Dopo un’introduzione a cura del Cav. Uff. Roberto Pecchinino, che ha illustrato il significato della Giornata del Ricordo in memoria degli eccidi delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata, la cerimonia è iniziata con l’omaggio alla Bandiera Nazionale. A seguire, sulle note della Leggenda del Piave, è stata deposta una corona d’alloro per rendere onore ai caduti e ai martiri delle Foibe, accompagnata dal silenzio in loro memoria.

La corona è stata deposta dal Sindaco di Sanremo, avv. Alessandro Mager, insieme al dott. Pietro Tommaso Chersola, Presidente del Comitato Provinciale di Imperia dell’A.N.V.G.D. Sono poi intervenuti il Sindaco Mager, il Sen. Gianni Berrino e gli Assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi. A seguire, hanno preso la parola il Presidente dell’A.N.V.G.D. Pietro Chersola, il dott. Giovanni Chersola, Delegato Provinciale di Genova dell’Opera Nazionale Caduti senza Croce, e il dott. Giorgio Traverso dell’A.N.V.G.D., che ha condiviso la sua testimonianza e il ricordo dei martiri delle Foibe.

Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle Forze Armate e delle Istituzioni, tra cui l’Esercito, la Guardia Costiera, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e il Comandante della Polizia Municipale di Sanremo, dott. Fulvio Asconio.

Hanno partecipato anche diverse associazioni d’arma e di volontariato, tra cui l’ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) con il Presidente Provinciale Claudio Sparago, l’Associazione Nazionale Carabinieri con il Presidente Marcello Coppola, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, il Corpo Militare della Croce Rossa, l’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche rappresentata dal Delegato Provinciale Cav. Uff. Roberto Pecchinino, i Maestri del Lavoro, l’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Imperia, con il Capogruppo di Verezzo Massimo Filippi e il Consigliere di Sezione nonché Presidente della Fanfara Colle di Nava, Roberto Criscuolo, l’Associazione Volontari San Bartolomeo e un rappresentante del Lions Club di Sanremo.

Tra le numerose personalità presenti, si segnalano il Presidente del Tribunale di Imperia, dott. Edoardo Bracco, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande e la Consigliera Comunale Anna Roberta Di Meco e il Console onorario d'Albania a Genova e Principato di Monaco Prof. Avv. Giuseppe Maria Durazzo.

La cerimonia ha rappresentato un momento di profondo raccoglimento e di memoria condivisa, riaffermando l’importanza di ricordare le tragedie della storia affinché non si ripetano mai più.

RP