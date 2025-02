Labello Studios torna ad animare le vie di Sanremo per la settimana del Festival

Anche quest’anno, in occasione della settimana più attesa da tutti gli italiani, Labello torna al Festival di Sanremo con una nuova tappa di “Labello Studios”, dove poter vivere esperienze uniche.

Dall’11 al 15 febbraio “Labello Studios”, il format phygital di successo del brand, approderà a Sanremo per incontrare la community e coinvolgerla in attività dinamiche e interattive in pieno stile Labello. L’attivazione principale sarà la “Bacioteca by Labello Studios”, in via Roma 117, una location pop e colorata, aperta tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00. All’interno della Bacioteca sarà possibile partecipare al “Kiss Quiz”, scoprire il prossimo bacio con l’oracolo di Labello e divertirsi con i “Kiss Tattoo” temporanei. Inoltre, sarà presente anche un video boothda cui spedire una cartolina digitale con il proprio bacio, per condividere e amplificare l’esperienza anche online!

Non mancherà l’iconica Apecar Labello, posizionata nel cuore della movida sanremese nei pressi del locale Gintoneria, dove si svolgeranno eventi unici pensati soprattutto per la GenZ. Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00, il brand corner proporrà tutte le gamme Labello, tra cui i Caring Beauty Lip& Cheek – disponibili in cinque nuance, che idratano e colorano non solo le labbra, ma anche le guance, per make-up luminosi in un solo gesto – e l’iconicoLabello Classic Care–che con burro di karitè e ingredienti di origine naturale si conferma anche quest’anno il must have dell’inverno per proteggere le labbra dal freddo e mantenerle idratate per oltre 24 ore. Tutti i prodotti esposti saranno acquistabili direttamente presso la Bacioteca.

Nel corso della settimana del Festival si celebrerà anche San Valentino, una giornata di sorprese per la community che avrà la possibilità di vincere premi firmati Labello e di festeggiare insiemedalle ore 18.00presso la Bacioteca con la Labello Kiss Hour. Una vera e propria celebrazione dell’amore, e non solo della musica, con labbra idratate e morbide, sempre a prova di bacio!

Tutte le attività di “Labello Studios” troveranno risonanza sulle piattaforme social, anche grazie al coinvolgimento di content creators che mostreranno le attività pensate da Labello, che ancora una volta si propone come brand capace di comunicare al pubblico della GenZ attraverso un tono di voce fresco e vicino alle attuali tendenze social.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative di “Labello Studios” al Festival di Sanremo, basta seguire i canali del brand suTikTok @Labello_Italiae Instagram @Labello_it.