Festival di Sanremo, domani l'inaugurazione del Sony Music Store & More

In occasione del 75esimo Festival di Sanremo Sony Musi ItALY domani, 11 febbraio, inaugura Sony music store & more, un hub polifunzionale di oltre 150 mq situato in Corso Garibaldi 28, che resterà aperto al pubblico da domani a domenica 16 febbraio, durante tutta la settimana del Festival della Canzone italiana, diventando un punto di riferimento per la città di Sanremo e per gli amanti della musica.

Sony Music Store & More sarà uno spazio esperienziale, dinamico e interattivo, unico nel suo genere, pensato per rappresentare l’universo musicale di Sony Music e il suo pubblico. Aperto tutti i giorni, da domani fino a domenica 16 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. L’ingresso è libero.

Questo il programma di domani, martedì 11 febbraio:

10.30 – POP PORNO con FILIPPO FERRARI & ROCCO HUNT

11.00 – POP PORNO con FILIPPO FERRARI & NOEMI

12.00 – TALK: SANREMO MANIA. LE NUOVE FRONTIERE DELL’ASCOLTO

17.00 – TALK: SANREMO MANIA. SANREMO NELL’ERA DEI SOCIAL

Sony Music Store & More non è pensato solo come un luogo di acquisto, dove il pubblico di visitatori e appassionati può scoprire nuova musica e grandi classici grazie a un’ampia selezione di titoli italiani e internazionali, edizioni speciali e prodotti esclusivi, ma anche come uno spazio immersivo ed esperienziale.

Ogni giorno un ricco calendario di eventi proporrà appuntamenti imperdibili: un’opportunità unica per immergersi nella musica in tutte le sue forme, che permetterà di entrare in contatto con l’universo artistico di Sony Music a 360 gradi grazie a talk, firmacopie, proiezioni video, attività interattive, eventi, shop, aree entertainment nonché grazie alla partecipazione di numerosi ospiti come Pop Porno (il videopodcast di Filippo Ferrari che indaga la cultura pop, tra aneddoti, interviste ai cantanti e curiosità sanremesi), Agenzia Stanca (la community che racconta in chiave ironica il lavoro digitale moderno), Giffoni Innovation Hub (il polo creativo di innovazione, nato per guidare e favorire la trasformazione culturale e digitale in Italia e all’estero) e molti altri.

All’interno dello store, un team dedicato creerà contenuti social esclusivi e produrrà format audio e video originali, offrendo al pubblico di tutta Italia l’opportunità di vivere, in tempo reale, l’esperienza degli artisti Sony che partecipano alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (Bresh, Gaia, Olly, Joan Thiele, Francesca Michielin, Noemi, Rocco Hunt, Giorgia).

Il nuovo store conferma ancora una volta l’impegno di Sony Music nel progettare esperienze uniche e coinvolgenti per gli appassionati di musica, ed è l’evoluzione dei temporary shop di successo allestiti al Lucca Comics & Games e al Festival di Sanremo 2024 e di quelli a Milano dedicati agli AC/DC e agli Articolo 31.

Maggiori dettagli e il programma completo saranno annunciati nei prossimi giorni attraverso i canali social ufficiali di Sony Music e comunicati stampa dedicati.