Sanremo, l'11 febbraio la presentazione del libro 'La scelta' di Sigfrido Ranucci

La settimana del Festival della Canzone Italiana offre a sanremesi e turisti un nutrito programma di eventi, anche a carattere letterario.

Approfittando della presenza in città del noto conduttore della trasmissione Report di Rai 3, Sigfrido Ranucci, il Club per l'Unesco di Sanremo ODV, in collaborazione con il Comune di Sanremo, ha organizzato la presentazione del suo libro 'La scelta', edito dalla casa editrice Bompiani, nella sala consiliare del Museo Civico di Sanremo, in Piazza Nota martedì 11 febbraio 2025, alle ore 18.

Si offre alla cittadinanza l'occasione di incontrare e conoscere, in presenza, un giornalista di grande impegno civile, autore di un libro in cui narra di alcune sue importanti inchieste che hanno avuto rilievo in Italia e all'estero.

Condurrà l'evento Ersilia Ferrante, socia del Club.

L'evento è a ingresso libero ed, in considerazione della capienza limitata della sala, è necessaria la prenotazione inviando una mail a ufficio.museocivico@comunedisanremo.it