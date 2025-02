Festival di Sanremo, boom Olly: sorpasso su Giorgia per la vittoria

Una nuova sorpresa nelle quote per il Festival di Sanremo 2025. Questa volta il protagonista è Olly, ora in cima alle preferenze dei bookmaker nelle scommesse sulla vittoria. Dal 10 di inizio di dicembre, scrive Agipronews, il cantautore ligure si gioca ora a 3 su Planetwin365, ed è ora davanti a Giorgia, fino a qui favorita e ora costretta a inseguire a 3,50 volte la posta.

Chiude il podio Achille Lauro, a 7, tallonato da Irama a 8 e Fedez, ora offerto a 9. Visto i quattro cantanti uomini nei primi cinque posti in lavagna, su Snai è avanti il successo maschile, a 1,65, seguito dal bis femminile a 2,25, mentre vale 15 il trionfo all’Ariston di un gruppo.

Dopo l’ascolto degli addetti ai lavori e l’uscita ufficiale dei testi, intanto, è testa a testa a testa tra Simone Cristicchi e Brunori Sas sia per il Premio della Critica che per quello della Sala Stampa: per il primo, su Goldbet, il vincitore del 2007 con “Ti regalerò una rosa” prevale a 1,75 contro il 2 del rivale, ancora per la Sala Stampa comanda a 2,75 Cristicchi sul 3,25 di Brunori Sas.