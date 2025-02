Festival di Sanremo 2025: accese le luci dell'EniCarpet in via Matteotti, intanto proseguono le prove al Suzuky Stage (Foto e Video)

E la luce fu! Dopo il montaggio che è andato avanti per diversi oggi, da questa sera sono scattate le prime prove della scenografia che accompagnerà nei prossimi giorni, o meglio nelle prossime sere, il così denominato ‘EniCarpet’.

Gli archi installati in via Matteotti, tra l’Ariston e piazza Colombo, che accompagneranno i protagonisti del Festival lunedì prossimo (in diretta tv anche sul nostro giornale), sono stati accesi e danno già l’idea di come sarà la via più commerciale della città nelle serate festivaliere.

Siamo passati dal ‘red’ al ‘green’ e quest’anno, ad eccezione del brand che lo ha sponsorizzato (Eni) potremmo ribattezzarlo ‘light carpet’. In molti, tra residenti, addetti ai lavori e turisti hanno subito approfittato per scattare foto e selfie ed immortalare il momento.

Poco lontano, in piazza Colombo, anche questa sera sono iniziate le prove luci sul Suzuky Stage, in attesa della sua inaugurazione (tempo permettendo) di sabato prossimo alle 18 con la partecipazione dei cantanti di ‘Area Sanremo’. L’atmosfera del Festival 2025 è già nella città dei fiori, che attende una vera e propria ‘invasione’ tra sabato e lunedì prossimi.