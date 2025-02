Riviera Trasporti avvia la selezione di personale per la mansione di autista di autobus

Riviera Trasporti ha indetto una selezione aperta per la formazione di una graduatoria cui attingere per l'assunzione di personale per attività di guida di autobus e attività accessorie, con inquadramento nel profilo professionale di ‘operatore di esercizio’.

Tra i requisiti di ammissione è previsto il possesso della patente di guida di categoria D con CQC persone, senza limitazioni. Le domande per la partecipazione alla terza sessione avviata, dovranno pervenire entro le 11 del 13 febbraio e, entro il giorno successivo, sarà pubblicato su! sito l'elenco dei candidati ammessi.

Le prove si terranno il 18 febbraio dalle 9, nella sede di Riviera Trasporti, in via Nazionale 365 ad Imperia.