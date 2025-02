Vendeva hashish e marijuana a giovani della provincia: arrestato dalla squadra mobile della Questura di Imperia

Nuova stretta alla vendita di droga nella provincia di Imperia. Il 31 gennaio scorso è stato arrestato dalla Squadra Mobile un venticinquenne.

Nel corso del controllo, gli agenti hanno subito sentito un forte odore di hashish provenire dall’abitacolo dell’autoveicolo sul quale viaggiava. Dalle verifiche sono sbucati 850 euro che poteva essere il provento dello spaccio e, quindi, è stato deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione con il personale dell’unità cinofila di Genova.

In casa sono stati trovati diversi panetti di hashish pari oltre un chilo di marijuana, scovati dal fiuto del cane poliziotto ‘Leone’, che ha apportato un contributo fondamentale all’operazione. Nell’abitazione sono stati trovati altri 1.230 euro, due bilancini di precisione, due coltelli per il taglio dello stupefacente, nonché diverse etichette volte alla pubblicizzazione del pregiato hashish messo in commercio.

Il 25enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato portato in carcere a Sanremo, in attesa dell’udienza che ne ha convalidato l’arresto, disponendo al contempo l’obbligo di dimora presso il comune di residenza e di permanenza in casa durante le ore notturne.