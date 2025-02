Una vita al servizio degli altri, Ivan Quartino compie 91 anni. L'appello di Ambulanze Veterinarie: "Dolceacqua gli dedichi un'onorificenza"

Ivan Quartino, un uomo che ha sempre dedicato la sua vita al servizio degli altri, compie 91 anni. Volontario della Protezione civile di Dolceacqua, ha sempre messo il bene della comunità al primo posto, per questo motivo Ambulanze Veterinarie Odv fa un appello all'amministrazione comunale del Borgo dei Doria affinché gli venga consegnata un’onorificenza.

"Oggi celebriamo i 91 anni di Ivan Quartino, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri" - dice Ambulanze Veterinarie - "Ivan Quartino rappresenta quei valori di altruismo e dedizione che rendono migliore la nostra società. Un’onorificenza a lui dedicata non sarebbe solo un riconoscimento ma un segno di gratitudine e rispetto per tutto quello che ha fatto e continua a fare".

"Ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Volontario instancabile della Protezione civile di Dolceacqua ha sempre risposto ed era presente nei momenti di emergenza, mettendo il bene della comunità al primo posto" - sottolinea Ambulanze Veterinarie - "Ma il suo impegno non si è mai fermato qui: ancora oggi, nonostante l’età, continua ad aiutare i più bisognosi, donando con generosità anche gran parte della sua pensione a chi ha bisogno. Un gesto che dimostra quanto il suo cuore sia grande e quanto il suo spirito di solidarietà sia sempre vivo".

"Per questo, vogliamo rinnovare l’appello al comune di Dolceacqua e alle istituzioni competenti" - afferma Ambulanze Veterinarie - "Non è mai troppo tardi per riconoscere il valore di una vita dedicata agli altri ma è bello e giusto farlo quando chi lo merita può ancora riceverlo di persona. Grazie, Ivan, per il tuo esempio e per tutto il bene che hai donato. Buon compleanno!".