Bordighera, nuovo argine del torrente Borghetto: cantiere a rilento per valutazioni archeologiche

Il cantiere per la costruzione del nuovo argine del torrente Borghetto a Bordighera procede a rilento a causa di una serie di valutazioni archeologiche richieste agli uffici comunali.

Un progetto complesso e strategico, cofinanziato da Regione Liguria e Comune, per la difesa del territorio. "Prosegue la costruzione del nuovo argine del torrente Borghetto nel tratto a monte di via Romana, nell’ambito del primo lotto funzionale dei lavori: un progetto complesso, che è strategico per la difesa del nostro territorio" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Le opere, del valore di più di 1.650.000 euro, sono state cofinanziate per 696.000 euro grazie al contributo che il comune di Bordighera ha ottenuto da Regione Liguria e per l’importo restante dal Comune stesso" - sottolinea il primo cittadino - "E’ opportuno precisare che, purtroppo, il cantiere procede a rilento a causa di una serie di valutazioni archeologiche che sono state richieste agli uffici comunali".