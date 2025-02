Come incrementare i punti di forza dallo sviluppo del bambino all'adolescenza, incontro a Camporosso

Come incrementare i punti di forza dallo sviluppo del bambino all'adolescenza sarà il tema al centro dell'incontro "L'età dell'oro" che si terrà venerdì 7 febbraio alle 20.30 presso il centro polivalente Giovanni Falcone a Camporosso.

L'evento sarà proposto dall'Aceb-Associazione Culturale Eventi Benefici con il patrocinio del Comune in collaborazione con i servizi sociali. "L'infanzia e l'adolescenza sono spesso considerate le 'età dell'oro' della vita, momenti preziosi di crescita e trasformazione. Questo corso, organizzato da Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso, si propone di esplorare in profondità lo sviluppo del bambino e dell'adolescente, analizzando le fasi fondamentali e le molteplici sfaccettature di questi periodi cruciali" - fa sapere il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Dalla meraviglia dei primi anni di vita alle sfide dell'adolescenza, tratteremo temi come lo sviluppo fisico, cognitivo, emotivo e sociale, per comprendere come ogni esperienza contribuisca a formare la persona nella sua complessità".

Una serata di approfondimento e condivisione, aperta a tutti coloro che desiderano conoscere meglio le dinamiche dell'infanzia e dell'adolescenza e il loro impatto nella società. "I relatori dell’incontro saranno la dottoressa Monica Borgogno Campioli, psicologa, psicoterapeuta e direttore dei progetti sociali in Aceb, e la dottoressa Cristina Di Maio, psicologa, entrambe esperte nello sviluppo e nel supporto dell’età evolutiva" - svela - "'L'età dell'oro' non è solo un viaggio alla scoperta delle tappe evolutive del bambino ma è anche un'occasione per riflettere sull'importanza di creare contesti educativi e sociali che ne favoriscano uno sviluppo armonioso. La prenotazione obbligatoria, basta scrivere su WhatsApp al n° +39 345 85 17 448 il messaggio: 'Partecipo al corso l’età dell’oro'. Il contributo sarà di 10 euro, che saranno interamente devoluti a sostegno di progetti solidali. Non perdete l'occasione di approfondire un tema così importante! Vi aspettiamo!".