Comune, Le Cinque Torri e Asl1 insieme per promuovere l'attività fisica: a Vallecrosia partono i gruppi di cammino (Foto e video)

Un gruppo di persone si ritrova per camminare insieme lungo un percorso sicuro sotto la guida di un 'walker leader'. Ha preso il via questa mattina l'iniziativa dei gruppi di cammino, proposta lo scorso dicembre in occasione del convegno 'Voci dal territorio', messa in atto grazie alla sinergia tra l'associazione Le Cinque Torri, Asl 1 e il comune di Vallecrosia.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi da 33 e 34 persone, e, in cinquanta minuti, hanno passeggiato, in una splendida giornata di sole, sul lungomare dall'ex Casablanca a Vallecrosia fino al Kursaal a Bordighera con ritorno. Prima e dopo la partenza a tutti i camminatori è stata misurata la pressione dagli infermieri dell'Asl1 per monitorare i parametri. Ad accompagnare i componenti dei due gruppi durante la camminata vi erano oltre a un conduttore anche fisioterapisti e infermieri dell’Asl 1.

L'iniziativa, rinviata per ben due volte a causa del maltempo, finalmente oggi si è concretizzata ed è stata un grande successo. "Gli studi studi in letteratura hanno dimostrato che l'attività fisica fa bene alla salute e al benessere di tutti a ogni età sia per le persone sane sia per quelle che hanno patologie croniche. Nonostante questo l’inattività fisica è un comportamento ancora molto diffuso: i Gruppi di Cammino (GdC) sono un'attività organizzata nella quale un insieme di persone guidate da un conduttore (walking/team leader) si ritrova, da una a più volte la settimana, per camminare lungo un percorso urbano o extraurbano" - fa sapere il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi presente insieme al presidente dell'associazione Le Cinque Torri Maria Carla Aprosio - "Rappresentano un'importante opportunità di salute, un'occasione di prevenzione e di cura per molte malattie e una possibilità in più per adottare uno stile di vita più sano. Riducono l'utilizzo dell'auto implementando l'abitudine al cammino nella vita quotidiana e possono essere un'opportunità anche per altri aspetti di medicina preventiva e/o promozione della salute. Inoltre, forniscono un'occasione di socializzazione per le comunità locali, consentendo alla popolazione anziana e fragile di creare amicizie o semplicemente per trascorrere, in modo piacevole, insieme ad altre persone, parte del tempo. Favoriscono il benessere psicologico e possono rappresentare un'attività di mutuo-aiuto".

"Promuovere la salute e l'attività fisica richiede un importante lavoro di squadra e integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi" - sottolinea Piardi - "I gruppi di cammino hanno alcune importanti caratteristiche: economicità, semplicità e adattabilità. Si tratta di attività semplici, facilmente organizzabili e praticabili anche in contesti con modesta disponibilità di risorse economiche e facilmente integrabili con semplici esercizi di forza e di equilibrio. Non richiedono l'utilizzo di una palestra o particolari abilità, equipaggiamento o strutture. È possibile organizzare questo tipo di attività sia in contesti urbani che rurali. Tra gli obiettivi specifici vi sono la promozione del benessere psicofisico, l'integrazione multiprofessionale, l'inclusione sociale e integrazione comunitaria, il miglioramento degli stili di vita e benefici specifici dell'attività fisica".

"E' un'iniziativa per migliorare la salute mentale e l'attività fisica dei partecipanti, attraverso l’attività motoria condivisa, che contribuisce a ridurre lo stress e a migliorare il tono dell’umore; favorire la sinergia tra diverse figure professionali per garantire un supporto completo e personalizzato, valorizzando il ruolo di ciascun professionista nel percorso di benessere e creare opportunità di socializzazione che rafforzino il senso di appartenenza e contribuiscano a ridurre l'isolamento, promuovendo il coinvolgimento attivo nella vita comunitaria" - mette in risalto Piardi - "Promuove, al contempo, anche una maggiore consapevolezza sull'importanza di abitudini salutari con particolare enfasi sull'attività fisica, sull'alimentazione equilibrata e sulla gestione dello stress. Inoltre, porta benefici fisici come l'aumento della forza muscolare che permette di migliorare l'autonomia funzionale e la capacità di svolgere le attività quotidiane; migliora l'equilibrio visto che riduce il rischio di cadute e delle conseguenti complicazioni; permette la correzione delle posture statiche, previene dolori muscolari e articolari dovuti a posizioni scorrette; sviluppa la coordinazione motoria, migliora l'esecuzione di movimenti più fluidi e sicuri e rinforza la struttura ossea e previene l'osteoporosi e le fratture, migliorando la qualità della vita a lungo termine".