Vallecrosia ospita "Voci dal territorio', convegno sui gruppi di cammino (Foto e video)

Un gruppo di persone si ritrova per camminare insieme lungo un percorso sicuro sotto la guida di un 'walker leader'. Si tratta dei gruppi di cammino, un'iniziativa proposta, oggi pomeriggio, al folto pubblico presente nella sala polivalente di Vallecrosia in occasione del convegno 'Voci dal territorio'.

Per l'occasione sono intervenuti il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi; il dottor Fabrizio Polverini, direttore sociosanitario Asl1; la dottoressa Paola Camia, direttore distretto sanitario Ventimiglia Asl1; la dottoressa Cinzia Ardiri, coordinatore degli infermieri di famiglia e di comunità dell'Asl1, che si è soffermata sul 'Perché avviare i gruppi di cammino?'; le dottoresse Concita Tabbacchiera e Agnese Magaglio, infermiere di famiglia e di comunità dell'Asl1, che hanno illustrato 'Il ruolo dell'infermiere di comunità nell'intercettare la popolazione fragile all'interno della comunità'; la dottoressa Cinzia Rotondaro, coordinatore di fisioterapisti Adi dell'Asl1, che si è soffermata su 'Raccomandazione per la camminata in salute' e la dottoressa Giulia Graziano, tecnico di riabilitazione psichiatrica dell'Asl1, che ha parlato del 'L'importanza dell'inclusione sociale all'interno della comunità'.

Un interessante incontro proposto dall'Asl1 in collaborazione con il comune di Vallecrosia e l'associazione Le Cinque Torri.