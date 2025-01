"Astrologia e vita", a Camporosso meeting serale dei Lions con Vincenzo Laganà (Foto e video)

"Astrologia e vita" al centro del meeting serale proposto dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host ieri sera al ristorante 'I frai i' a Camporosso. Special guest della serata è stato l'astrologo Vincenzo Laganà.

Un'occasione per scoprire come l'astrologia può influenzare la vita delle persone. "Uso sempre il mio strumento di lavoro per il bene comune e i Lions si occupano di bene comune e così ho pensato di mettere insieme le nostre energie proponendo una serata su 'Astrologia e vita'" - afferma Vincenzo Laganà - "L'astrologia è una scienza esatta. Ho iniziato già da adolescente a studiare e cercare di capire come gli astri possano influenzare la nostra vita. E' una predisposizione che riceviamo dalla nascita, momento in cui si riceve più o meno luce. Quando nasciamo tutti riceviamo una predisposizione attraverso il taglio del cordone ombelicale. La tecnologia sta però risucchiando la nostra identità, bisogna, perciò, cercare di mantenerla. Per farlo è necessario rallentare, cambiare lo schema abituale e coltivare la spiritualità. La parola del 2025 è libertà individuale. Siamo in un periodo di cambiamento, tutti i segni dello zodiaco saranno fortunati ma il segno dell'anno è l'acquario".

"E' un astrologo che ha un curriculum importante a livello nazionale e internazionale" - fa sapere Marco Zagni, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "Lo ringrazio per averci dato la possibilità di parlare di astrologia. Bisogna sempre andare oltre, guardare e andare avanti, aprirsi e non rimanere chiusi. Per questo motivo in questa serata ci sono tantissimi ospiti, oltre ai soci. E' un'occasione per conoscere Vincenzo e la realtà dei Lions. Essere un Lions significa mettersi a disposizione di chi è meno fortunato".

Nel corso della serata è stato anche conferito un riconoscimento a Piero Briano per i suoi 35 anni di Lions. "Desidero ringraziare uno dei soci che è un Lions dal 1990" - dice Marco Zagni, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "Ha anche ricoperto il ruolo di presidente, nel 2009-2010, è sempre presente, è una persona che merita rispetto e che ha contribuito a far diventare questo club bello e molto importante sia a livello territoriale che a livello distrettuale".