Festival: c'è tanto di Sicilia nella maxi torta che inaugurerà Casa Sanremo 2025

I sapori della Sicilia alla 75° edizione del Festival di Sanremo che partirà il 1 Febbraio. L'azienda Siciliana 'Mizzica Specialità Siciliane' sarà la pasticceria ufficiale di 'Casa Sanremo', offrirà ad artisti e addetti ai lavori le sue prelibatezze: Cassatine, Cannoli, paste di mandorla e pistacchio, Rosticceria, tutto 100 % Made in Sicily, una maxi-torta da 50 Kg che sarà presentata nella Lounge di Casa Sanremo.

Una torta all'insegna dei sapori siciliani, con pistacchio e agrumi di Sicilia .

I maestri pasticceri di Mizzica, renderanno dunque più 'dolce' questo Festival: "Realizzeremo una torta da 50 Kg circa con crema pasticcere al pistacchio e mandorle Siciliane su una base di pan di Spagna alla vaniglia. Nei giorni avvenire non mancheranno altre specialità tipiche della nostra terra nell'aria Underground di 'Piazza Marconi' all'interno di casa Sanremo dove decine di radio trasmetteranno i momenti più saliente del festival di Sanremo 2025".

"Una soddisfazione immensa per la nostra azienda fondata da Claudio Paratore e Salvo Pignataro nel 2015 in Abruzzo, che ad oggi conta 5 Store di cui l'ultimo arrivato a Taormina in via Apollo Arcageta, 13, quest'anno sarà un'anno importante anche per il nostro ramo Franchising, raccoglieremo le varie affiliazioni in tutta Italia e non solo...per gli imprenditori che lo vorranno! La riconferma a Casa Sanremo ci inorgoglisce, perché si tratta di una vetrina straordinaria per promuovere tutte le bellezze culinarie della nostra terra".

"Allora vi aspettiamo sabato 1 febbraio alle ore 19:00 a 'Casa Sanremo' presso il Palafiori di Sanremo per il taglio inaugurale della nostra meravigliosa torta, Targata - Mizzica Specialità Siciliane".