Scuola e formazione, boom di candidature in Liguria delle filiere formative tecnologico-professionali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato 21 filiere formative tecnologico-professionali 4+2 in Liguria per l’anno scolastico 2025/2026. Il Mim ha ritenuto coerenti tutte le candidature presentate dalle scuole liguri in collaborazione con gli enti di formazione che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). “Secondo i dati ministeriali – spiega l’assessore alla Scuola e alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro – la Liguria ha fatto registrare un boom di candidature rispetto all’anno precedente, attestandosi tra le regioni italiane più virtuose con un numero di scuole aderenti alla filiera pari al 6% del territorio nazionale”.



La filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 (FFTP), lanciata per la prima volta nel 2024, è un modello di istruzione e formazione volto a rafforzare la continuità tra la scuola e l’istruzione tecnica superiore con l'obiettivo di migliorare la preparazione degli studenti, promuovere lo sviluppo di competenze avanzate e facilitare l’accesso al mondo del lavoro, in risposta al fabbisogno di professionalità tecniche e tecnologiche. Gli studenti che aderiscono alla filiera seguono un percorso scolastico o di istruzione e formazione professionale della durata di quattro anni, per poi essere indirizzati verso gli Istituti Tecnici Superiori, che prevedono un’esperienza biennale di specializzazione.

“Il risultato che abbiamo ottenuto in Liguria – prosegue Ferro – è frutto della sinergia che si è creata sul territorio tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione che erogano percorsi di IeFP e Fondazioni Academy ITS. Hanno lavorato insieme, supportati dagli uffici regionali e dall’USR per la Liguria, per costruire filiere formative che possano dare risposte alle richieste di alta specializzazione tecnica che provengono dal mondo del lavoro. La sfida continua nei prossimi mesi per dare attuazione alle progettazioni approvate dal Ministero e prepararsi ad accogliere gli allievi che in questi giorni decideranno di iscriversi ai nuovi percorsi quadriennali delle scuole e ai percorsi di IeFP attraverso il sistema delle iscrizioni on line”.



Le iscrizioni, già in corso, si concluderanno il 10 febbraio.

In allegato l’elenco delle 21 filiere tecnologico-professionali 4+2 autorizzate in Liguria.