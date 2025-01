La Liguria torna a Madrid: alla Fitur più operatori per un mercato sempre più strategico

La Liguria raddoppia la sua presenza alla 45ª edizione di FITUR, la Fiera​ Internazionale del Turismo di Madrid, uno degli appuntamenti più​ importanti del settore a livello globale.​ Quest’anno sono nove gli operatori che affiancano la Regione nello stand istituzionale nell’area ENIT, il​ doppio rispetto allo scorso anno​, una chiara dimostrazione del crescente impegno del territorio per rafforzare l’internazionalizzazione dell’offerta turistica.​ A questa edizione la Liguria si presenta anche come Regione Europea dello​ Sport 2025​: dopo la cerimonia​ inaugurale tenutasi a Genova il 20 gennaio, l’anno dedicato allo sport entra​ nel vivo, dentro e fuori i​ confini nazionali.

Il concept dello stand ligure punta a raccontare la bellezza e la varietà del panorama​ regionale, spaziando tra mare, borghi e parchi, attraverso una proposta turistica autentica e sostenibile, in​ linea con i trend emergenti del settore.



​FITUR, in programma dal 22 al 26 gennaio nel centro fieristico IFEMA Madrid, accoglie​ quest'anno oltre 9.500 aziende e 153​m​ila professionisti provenienti da 156 paesi, confermandosi un punto di​ riferimento per il turismo mondiale.​ La partecipazione alla fiera di Madrid rappresenta già la terza presenza della Liguria su un palcoscenico​ internazionale dall’inizio del 2025, a dimostrazione dell​'impegno costante della Regione per rafforzare il​ proprio posizionamento sui mercati esteri.



“Come da programma, la Regione Liguria prosegue la propria presenza alle più importanti fiere internazionali. Dal nord Europa, Paesi Bassi e Norvegia, ci spostiamo adesso a sud al FITUR di Madrid dopo la​ positiva esperienza dello scorso anno​ - afferma l​'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi​ -. Quest​'anno raddoppiamo gli operatori presenti nel nostro stand a dimostrazione che il mercato estero, e in​ particolare quello spagnolo, ha margini di miglioramento notevoli e la promozione è fondamentale per​ suscitare ancor più interesse nei confronti del nostro territorio. Ciò è confermato dai numeri sempre crescenti​ di turisti stranieri in Liguria e in particolare di quelli spagnoli: nel periodo gennaio-novembre 2024, infatti, le​ presenze di turisti provenienti dal paese iberico sono cresciute del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.​ Nel 2025 implementeremo le politiche dedicate al turismo accessibile anche grazie al bando della Regione,​ rivolto ai Comuni liguri con scadenza il 27 gennaio, relativo all​'iniziativa promossa dal Governo che destina​ alla Liguria risorse per quasi 1,9 milioni di euro per finanziare specifici interventi che garantiscano a tutti il​ diritto di visitare ogni tipo di luogo di interesse senza ostacoli o barriere, impedimenti spesso insuperabili per​ persone con diversa abilità”​.



La fiera, che nella scorsa edizione ha registrato 250​mila visitatori totali, rappresenta un’occasione unica per promuovere le eccellenze della regione. Con sezioni tematiche che​ spaziano dal turismo enogastronomico a quello sportivo, FITUR è anche un’importante piattaforma per​ costruire relazioni con buyer internazionali e sviluppare nuove partnership. L’edizione 2025 vede il Brasile​ come Paese Partner, un’ulteriore opportunità per rafforzare i legami con l’America Latina, area di crescente​ interesse per il turismo inbound in Italia e in Liguria. Questa strategia mira a consolidare la presenza ligure sui mercati​ internazionali e a intercettare nuovi flussi turistici attraverso una proposta sempre più diversificata, in linea​ con le esigenze di un pubblico globale in continua evoluzione.​



Alla FITUR gli operatori presenti nello stand della Liguria sono: ARS Consorzio Imprese Confartigianato;​ Consorzio Pool Portofino Coast; Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre Golfo dei Poeti, Comune di​ Sanremo, Kitty Tours Srl, Welchome Srl, Associazione Culturale Liguria Together – Liguria Together​ Incoming Sea and Hills, Associazione Culturale Liguria Together – Experience Liguria Together, Comune di​ Genova.