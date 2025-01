Corsi ed esami Trinity per potenziare le proprie competenze in lingua inglese all’ISISS Fermi-Polo-Montale

L’Istituto Fermi-Polo -Montale è una delle 3000 sedi Trynity che si occupano della preparazione dei propri candidati e dell'organizzazione delle sessioni d'esame in Italia. Tali sessioni sono aperte anche a candidati esterni alla scuola. Nel 2025, grazie a un progetto finanziato dai fondi PNRR, per gli alunni è possibile presso l’Istituto perfezionare le proprie conoscenze linguistiche del tutto gratuitamente.

La certificazione che verrà rilasciata al termine del corso, dopo aver sostenuto un esame in cui saranno verificate le competenze linguistiche in lingua inglese, indicherà il livello di inglese acquisito. La preparazione sarà effettuata presso una sede dell’Istituto Fermi-Polo-Montale, ad opera di docenti altamente qualificati e con ampia e certificata competenza linguistica e didattica. La competenza linguistica attestata dalle certificazioni rilasciate dal Trinity College London non ha scadenza e viene indicata sulla base di livelli comuni in tutta l’Europa e non solo: A1/A2 (livello elementare); B1/B2 (livello intermedio); C1/C2 (livello avanzato).

Molte le possibili motivazioni per approfittare di questa opportunità: arricchire il proprio curriculum vitae; avere un utile requisito sia in campo lavorativo che universitario; permettere di viaggiare all’estero senza ansia linguistica ... Molto semplice anche candidarsi a sostenere l'esame per gli esterni alla scuola: basta inviare una mail a imis001005@istruzione.it indicando nell’oggetto “Iscrizione esame certificazione Trinity” e nel testo i propri dati anagrafici e il tipo di esame che si intende sostenere. Il tutto entro la fine di febbraio per consentire alla scuola di organizzare le sessioni d'esame a fine maggio o ai primi di giugno.