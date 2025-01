Sanremo est pataphysique: sabato 25 gennaio parte il 'corso di sapere patafisico'

Torna a Sanremo la ‘patafisica – ovvero La Scienza delle scienze - già “frequentata” da Italo Calvino, grazie ai suoi trascorsi Parigini e le collaborazioni con R. Queneau, e l’indimenticabile Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini) che, nel 1963, da residente in città, divenne primo “Reggente” dell’Istituto di Patafisica Mediolanense, fondato da Enrico Baj, Virgilio Dagnino, Lucio Fontana, il già citato Raymond Queneau, Man Ray, Arturo Schwarz e altri e che rappresentò, in qualche modo, l’anno zero della ‘patafisica in Italia.

Una relazione antica, quindi, che nel 2023 e in occasione del quarantennale di questo evento e in concomitanza coi cento anni dalla nascita di Italo Calvino e ancora nei 150 dalla nascita di Alfred Jarry “ideatore della ‘Patafisica” è stata celebrata e ricordata - con successo - attraverso l’idea di “Sanremo Patafisica”; ricerca artistica collettiva in cui artisti, intellettuali, ricercatori e appassionati hanno prodotto oltre 300 piccole opere d’arte e su un unico formato comune, al fine di omaggiare questa relazione.

Da questa prima collaborazione fra Accademia della Pigna e Fondazione Pata, culminata con una mostra itinerante con tappe a Milano, Torino, Sanremo e presentazioni a Roma, Napoli, Eboli… L’ Accademia della Pigna e la neonata Cattedra di ‘Patafisica propongono il primo Corso di Sapere Patafisico che si terrà presso l’aula magna dell’Accademia in Piazza del Capitolo a Sanremo

Il corso, strutturato attraverso 10 appuntamenti pomeridiani e un finale consesso nazionale di 3 giorni a Giugno, avrà cadenza bi-settimanale, con orari -di poco variabili- e sempre di Sabato pomeriggio.

Le lezioni avranno un contenuto culturale ampio; si parlerà di arte, letteratura, scienza, pittura, architettura, poesia e altro ancora, e saranno orientate a un pubblico di appassionati e curiosi, non necessariamente specialisti.

Docenti del corso saranno Fabio Barricalla (insegnante e poeta), il Maestro - e Sultano dello Swing - Freddy Colt, Domenico Graglia (il titolare della cattedra), il Prof. Marco Maiocchi (già docente universitario a poli-MI e ‘patafisico pluri-diplomato), Il Prof. Alberto Pulinetti (pittore e architetto)

Sabato 25 gennaio, ore 15.30 cittadinanza, appassionati e curiosi sono invitati alla prima Lectio a ingresso libero e gratuito (e sarà ancora possibile iscriversi al corso).

Inoltre alle ore 18:00 proiezione (in anteprima per la liguria) de “Les Patafisichance si sono fermati a Eboli” un docu-film che parla di musica, avanguardie e ‘patafisica con la regia di Giacinto Cataldo. Ci sono tutti i motivi per ritenerlo un appuntamento imperdibile!