Giovani 18-28 anni: un anno di servizio civile universale nelle pubbliche assistenze Anpas

C’è tempo fino alle 14 di martedì 18 febbraio per presentare le candidature per il Servizio Civile Universale nelle Pubbliche Assistenze Anpas della Liguria, dalla Spezia a Imperia. Un’occasione unica per 292 ragazzi tra i 18 e i 28 anni: tutti i dettagli su progetti e modalità di partecipazione sono disponibili sul portale www.anpasliguria.it Anche quest’anno il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando di Servizio Civile per oltre 62 mila giovani da impiegare in progetti in Italia e all’estero.

Il bando è rivolto ai giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il ventinovesimo (ossia 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Quattro sono i progetti contenuti nel programma di Anpas Liguria “We reSCUe. Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria”, finanziato dal bando nazionale e per la nostra provincia è prevista We reSCUe Ponente” per le province di Imperia e Savona: 90 posti in 30 sedi.

Sul sito di Anpas Liguria (www.anpasliguria.it) sono elencati tutti i progetti liguri con relativa descrizione e l’elenco delle Pubbliche Assistenze aderenti per ogni progetto. Con il Servizio Civile Universale i giovani hanno l’opportunità di realizzare un progetto personale di solidarietà per 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore e un compenso mensile di 507,30 Euro.

“L’anno di Servizio Civile Universale - spiega Nicolas Ciaraldi, consigliere delegato al Servizio Civile di Anpas Liguria – non è solo un’occasione di crescita personale e formativa, ma offre anche vantaggi futuri: crediti formativi nel percorso di istruzione, punteggi aggiuntivi nei concorsi pubblici, riconoscimento previdenziale e tutoraggio per l’accesso al mondo del lavoro. Invitiamo i giovani a cogliere questa straordinaria opportunità.”

“Il servizio civile – aggiunge Nerio Nucci, presidente Anpas Liguria - è un’esperienza che lascia un segno indelebile. Aiuta i giovani a sviluppare competenze pratiche e trasversali, a conoscere nuove realtà e a orientare le proprie aspirazioni. Un anno dedicato agli altri, ma che restituisce moltissimo anche a chi lo vive. Per questo, invitiamo i ragazzi e le ragazze a entrare a far parte della grande famiglia Anpas.”