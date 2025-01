CNA Imperia rinnova accordo con SIAE per le utilizzazioni di Musica d’Ambiente valido sino al 31 dicembre 2027

CNA Imperia annuncia il rinnovo dell’accordo con SIAE per le utilizzazioni di Musica d’Ambiente, valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

- Vantaggi riservati agli associati CNA:

Grazie alla tessera CNA, è possibile accedere alla riduzione tariffaria massima del 27%, il massimo beneficio applicabile, previa presentazione dell’attestato di iscrizione.

- Settori interessati:

Esercizi commerciali e attività professionali: artigiani, negozi, laboratori, studi, ecc.

artigiani, negozi, laboratori, studi, ecc. Pubblici esercizi: bar, ristoranti, pub, pizzerie, disco pub, stabilimenti balneari, ecc.

bar, ristoranti, pub, pizzerie, disco pub, stabilimenti balneari, ecc. Strutture ricettive: alberghi, B&B, campeggi, case vacanza, agriturismi, ecc.

alberghi, B&B, campeggi, case vacanza, agriturismi, ecc. Trasporti: mezzi di trasporto inclusi stazioni e impianti di risalita.

mezzi di trasporto inclusi stazioni e impianti di risalita. Strutture sanitarie: case di cura, ospedali, RSA.

case di cura, ospedali, RSA. Centri fitness e palestre (in attesa di conferma operativa).

"Questo accordo rappresenta un importante risultato per le imprese associate a CNA," dichiara Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia. "Il nostro obiettivo è continuare a sostenere i nostri associati, offrendo strumenti concreti per abbattere i costi e valorizzare il loro lavoro. La musica d’ambiente è una componente fondamentale per molte attività, e attraverso questa intesa con SIAE confermiamo il nostro impegno a fianco delle imprese."

- Come usufruire dello sconto?

Presenta l’attestato d’iscrizione CNA al momento del pagamento per accedere alla riduzione tariffaria.

Per maggiori informazioni: Email segreteria@im.cna.it - Telefono 0184 500309

La tessera CNA ti dà accesso a sconti esclusivi, come la riduzione del 27% SIAE, e a tanti altri vantaggi dedicati alla tua impresa.