Capodanno in piazza a Ventimiglia: comicità, musica, dj set e food & beverage ravvivano via Ruffini (Foto e video)

Stand-up comedy, musica live, dj set e food & beverage animano via Ruffini per dire addio al 2024 e dare il benvenuto al 2025. Un successo il Capodanno in piazza a Ventimiglia.

Tantissime persone hanno mangiato, bevuto, ballato e si sono divertite con "Un Capodanno da ricordare 2024-2025", organizzato dalla città di Ventimiglia e VAMA Service con il patrocinio di Regione Liguria e la collaborazione di CNA Imperia. "Una grande festa popolare in piazza, un bello spettacolo che abbiamo offerto volentieri ai ventimigliesi" - sottolinea il sindaco Flavio Di Muro - "Penso sia la prima volta che a Ventimiglia ci siano un'impalcatura, un palco e una passerella così".

Sul palco sono saliti Giorgia Würth, Diego “Diegozilla” Cajelli, Alessandro Girami e i talenti dell’Accademia del Comico che con la loro comicità hanno intrattenuto e divertito il folto pubblico mentre le hits indimenticabili degli anni '80, Voglia di 90 e 2000 hanno fatto cantare a squarciagola tutti i presenti che si sono poi scatenati fino a notte fonda con Dlo Dj by Twiga, Ale Dj e Dj Nandino. "Desidero ringraziare VAMA Service per il bellissimo allestimento" - sottolinea l'assessore Serena Calcopietro - "E' chiaro, già dai giorni precedenti, l'impatto visivo che la via così allestita poteva dare. Ringrazio, inoltre, i ventimigliesi, è stato un anno difficile dal punto di vista economico e non solo, quindi, questo è un piccolo regalo che la nostra amministrazione ha deciso di fare proprio per i ventimigliesi. Ringrazio, infine, tutti gli uffici e le persone che si sono adoperate, come la logistica, la vigilanza, gli steward, la polizia locale, i carabinieri, la polizia di Stato e le ambulanze".

L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza e al controllo della polizia locale, della Polizia di Stato, dei carabinieri e degli steward. Inoltre, un tratto in via Roma, nei pressi dell'incrocio con via Ruffini è stato chiuso alla viabilità fino alla conclusione della manifestazione.