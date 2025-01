Bordighera: domenica 5 gennaio 'La Grande Braderie', evento esclusivo di shopping e intrattenimenti in centro dalle 9 alle 19,30

“La Grande Braderie” debutta il 5 gennaio, dalle 9 alle 19,30 a Bordighera, come un evento esclusivo, pensato per offrire una giornata di shopping e intrattenimento e si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di shopping e per chi ama scoprire prodotti unici in un’atmosfera festosa.

In occasione dell'inizio saldi e della Befana, le vie del centro cittadino si trasformeranno in un’incantevole galleria all’aperto, con i negozianti che allestiranno banchi esterni ricchi di proposte uniche e sconti imperdibili. Le vetrine e le bancarelle si fonderanno armoniosamente con l’ambiente urbano, creando un percorso di shopping coinvolgente e affascinante. Il cuore della città accoglierà inoltre una selezione di operatori ambulanti e mercatini d’artigianato, che presenteranno creazioni originali, pezzi unici e prodotti artigianali di alta qualità, perfetti per chi cerca qualcosa di speciale e le animazioni presenti renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

“La Grande Braderie” non è solo un’opportunità per acquistare, ma un’occasione per vivere la città in tutta la sua bellezza, passeggiando tra le vie animate, godendo della qualità dell’offerta e partecipando a una festa che celebra la tradizione. Con “La Grande Braderie”, Bordighera diventa il palcoscenico di un evento che celebra il commercio locale, l’artigianato e il piacere di fare acquisti in un contesto davvero speciale. L’evento vuole stimolare il commercio locale, incentivando il flusso di persone nel centro città e favorendo la socializzazione, anche con l’obiettivo di valorizzare la città come polo di attrazione per residenti e turisti, proponendo un evento che unisce shopping, cultura, divertimento e tradizione, creando un legame tra cittadini e commercianti.

Dalle 9 alle 19,30 il 5 gennaio a Bordighera gli ospiti troveranno:

- occasioni uniche con promozioni e sconti nei negozi aderenti

- attrazioni per grandi e piccini

- spettacoli che animeranno la giornata